ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه اتونوین در خردادماه
با آغاز مرحله دوم ثبت نام خودروهای وارداتی در خردادماه از طریق سامانه اتونوین، متقاضیان می توانند با استفاده از خدمت حساب وکالتی بانک ملت، به صورت حضوری و غیرحضوری نسبت به انجام فرآیند ثبت نام اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، ثبت نام متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین در مرحله جدید، از روز شنبه 23 خردادماه آغاز شده است و متقاضیان می توانند تا روز سه شنبه 26 خردادماه 1405 نسبت به تامین وجه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اقدام کنند.
در این دوره فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 5 میلیارد ریال است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی وی مسدود خواهد شد