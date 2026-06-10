رکوردشکنی «به پرداخت بانک ملت» در اردیبهشت با عبور از یک میلیارد تراکنش ماهانه؛ سهم 22 درصدی به پرداخت از کل تراکنش های صنعت پرداخت کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، شرکت به پرداخت ملت در شرایطی رکورد یک میلیارد و ۵۴ میلیون تراکنش را به ثبت رساند که مجموع ارزش تراکنش های پردازش شده از سوی این شرکت نیز به حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان(850 همت) رسیده و این شرکت همچنان جایگاه نخست صنعت پرداخت کشور را حفظ کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها در طول اردیبهشت ماه، شبکه به پرداخت ملت میزبان بخش قابل توجهی از گردش مالی فعالیت های اقتصادی بوده و این رقم به تنهایی بیانگر نقش موثر این شرکت در گردش مالی اقتصاد کشور است.

بر اساس گزارش رسمی شاپرک، سهم به پرداخت ملت در اردیبهشت امسال از تعداد تراکنش های شبکه پرداخت کشور ۲۲.۰۲ درصد و سهم آن از مبلغ تراکنش های شبکه ۲۴.۸۷ درصد بوده است و بدین ترتیب بیش از یک پنجم کل تراکنش های کشور و نزدیک به یک چهارم ارزش مالی تراکنش های شبکه پرداخت از طریق زیرساخت های به پرداخت ملت مدیریت شده است.

همچنین بررسی روند عملکرد شرکت نشان می دهد این موفقیت حاصل یک جهش مقطعی نیست، بلکه تداوم روندی پایدار از رشد و تثبیت جایگاه بازار است زیرا بر اساس گزارش شاپرک در فروردین ماه امسال نیز به پرداخت ملت با سهم ۲۱.۸۴ درصدی از تعداد تراکنش های کشور و سهم ۲۴.۳۶ درصدی از مبلغ تراکنش ها در جایگاه نخست صنعت قرار داشته است.

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