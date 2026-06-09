عبور مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت از 4،620 همت در دو ماه نخست سال؛ رشد 84 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
مانده تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی وبملت از ۲۵،۱۳۴،۲۰۲ میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه سال 1404 به ۴۶،۲۰۳،۶۱۰ میلیارد ریال «4،620 همت» در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده و جهشی حدود 84 درصدی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تسهیلات ارزی این بانک با ۳۰,۴۹۲,۱۶3 میلیارد ریال مانده در صدر تسهیلات این بانک در اردیبهشت ماه قرار گرفته است و پس از آن تسهیلات مرابحه با ۷،۶۵۱،۹10 میلیارد ریال مانده و تسهیلات قرض الحسنه با ۲،۲۹۹،۶۹2 میلیارد ریال مانده در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفته اند.