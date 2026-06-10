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تراز عملیاتی 21 همتی بانک ملت در دو ماه نخست سال؛ رشد 105 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته

تراز عملیاتی 21 همتی بانک ملت در دو ماه نخست سال؛ رشد 105 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کد خبر : 1796953
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بانک ملت در پایان اردیبهشت ماه امسال موفق به ثبت تراز عملیاتی 212 هزار میلیارد ریالی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در 2 ماه نخست امسال تراز عملیاتی ۲۱۱،۷۳۵ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده است که در مقایسه با ۱۰۳،۳۲6 میلیارد ریال مقطع مشابه سال گذشته جهشی 105 درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، بانک ملت تا پایان اردیبهشت ماه 1405، مانده سپرده های خود را به ۲۴،۴۲۶،۲۱۴ میلیارد ریال افزایش داده است که نسبت به رقم ۱۳،۷۴۹،۹۴۶ میلیارد ریال مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 77.6 درصدی را نشان می دهد.

بر این اساس، در بین سپرده های بانک ملت در پایان اردیبهشت ماه امسال، قرض الحسنه جاری ریالی با مانده ۵،۷۳۸،۵۸2 میلیارد ریال دارای بالاترین مانده با رشد 71.6 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل بوده و پس از آن سپرده های کوتاه مدت با مانده ۳،۹۳۹،۱۳۶ میلیارد ریال با رشد 73.8 درصدی و سپرده های بلندمدت سه ساله با مانده ۳،۳۷۹،۸۳۳ میلیارد ریال با رشد 39.3 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال گذشته در جایگاه های دوم و سوم سپرده های وبملت در این مقطع قرار گرفته اند.

در عین حال، وبملت تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر ۴۳۸،۴۷۶ میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده که ۲۱۶،۸۲۹ میلیارد ریال آن، مربوط به یک ماهه اردیبهشت بوده است.

 

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