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نصب تجهیز راهبردی «دی‌کک‌درام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز

نصب تجهیز راهبردی «دی‌کک‌درام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز
کد خبر : 1796605
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در ادامه مسیر خودکفایی صنعتی و با اتکا به دانش بومی متخصصان داخلی، تجهیز راهبردی «وسل دی‌کک‌درام» (De-coke Drum Vessel) واحد الفین شرکت پتروشیمی تبریز، پس از طی مراحل طراحی، ساخت، آزمون‌های فنی و کنترل‌های کیفی، با موفقیت در مجتمع نصب و مستقر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ این تجهیز که با بازطراحی مهندسی و بهره‌گیری از توان فنی متخصصان داخلی و بر اساس الزامات لایسنس واحد ساخته شده، نقشی کلیدی در پایداری تولید واحد الفین ایفا می‌کند. «دی‌کک‌درام» با مدیریت و پاک‌سازی رسوبات کک در فرآیند، به حفظ راندمان عملیاتی، افزایش عمر تجهیزات، کاهش توقفات ناخواسته و ارتقای ایمنی فرایند کمک می‌کند و از اجزای مهم در حفظ تداوم تولید پایدار در این واحد به شمار می‌رود.
ساخت داخلی این تجهیز، افزون بر ارتقای توان فنی و مهندسی مجتمع، با صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجه و کاهش چشمگیر هزینه‌های اجرا همراه بوده و نمونه‌ای موفق از اعتماد به توان داخلی در مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.
آنچه در این تصاویر می‌بینید، روایتی است از نصب یکی از تجهیزات مهم و اثرگذار در قلب فرایند تولید؛ دستاوردی که حاصل هم‌افزایی دانش، تجربه و اراده متخصصان پتروشیمی تبریز است.

نصب تجهیز راهبردی «دی‌کک‌درام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز

نصب تجهیز راهبردی «دی‌کک‌درام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز

نصب تجهیز راهبردی «دی‌کک‌درام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز

نصب تجهیز راهبردی «دی‌کک‌درام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز
نصب تجهیز راهبردی «دی‌کک‌درام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز

 

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