نصب تجهیز راهبردی «دیککدرام» واحد الفین در پتروشیمی تبریز
در ادامه مسیر خودکفایی صنعتی و با اتکا به دانش بومی متخصصان داخلی، تجهیز راهبردی «وسل دیککدرام» (De-coke Drum Vessel) واحد الفین شرکت پتروشیمی تبریز، پس از طی مراحل طراحی، ساخت، آزمونهای فنی و کنترلهای کیفی، با موفقیت در مجتمع نصب و مستقر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ این تجهیز که با بازطراحی مهندسی و بهرهگیری از توان فنی متخصصان داخلی و بر اساس الزامات لایسنس واحد ساخته شده، نقشی کلیدی در پایداری تولید واحد الفین ایفا میکند. «دیککدرام» با مدیریت و پاکسازی رسوبات کک در فرآیند، به حفظ راندمان عملیاتی، افزایش عمر تجهیزات، کاهش توقفات ناخواسته و ارتقای ایمنی فرایند کمک میکند و از اجزای مهم در حفظ تداوم تولید پایدار در این واحد به شمار میرود.
ساخت داخلی این تجهیز، افزون بر ارتقای توان فنی و مهندسی مجتمع، با صرفهجویی ارزی قابلتوجه و کاهش چشمگیر هزینههای اجرا همراه بوده و نمونهای موفق از اعتماد به توان داخلی در مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور محسوب میشود.
آنچه در این تصاویر میبینید، روایتی است از نصب یکی از تجهیزات مهم و اثرگذار در قلب فرایند تولید؛ دستاوردی که حاصل همافزایی دانش، تجربه و اراده متخصصان پتروشیمی تبریز است.