به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این نشست، دکتر علی جباری با تشریح برنامه راهبردی چهار ساله بیمه ایران تا افق ۱۴۰۷، مهم‌ترین اهداف، سیاست‌ها و اولویت‌های اجرایی شرکت را در مسیر تحقق چشم‌انداز جدید این شرکت تبیین و بر ضرورت حرکت هدفمند و منسجم تمامی ارکان سازمان در مسیر تحقق این برنامه تأکید نمود.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به جایگاه این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین و تنها شرکت بیمه دولتی کشور، اظهار داشت: برنامه چهار ساله بیمه ایران با رویکرد تحول‌گرایی و آینده‌نگری طراحی شده و محورهایی همچون توسعه بازار، ارتقای بهره‌وری، تقویت سرمایه انسانی، گسترش خدمات دیجیتال و افزایش رضایت بیمه‌گذاران در کانون توجه آن قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در این راستا اجرای دقیق و منسجم این برنامه می‌تواند زمینه‌ساز جهشی قابل توجه در عملکرد و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور باشد.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران همچنین تصریح کرد: بیمه ایران به پشتوانه تجربه، شبکه گسترده خدمات‌رسانی و سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت آن را دارد که در مسیر تحول صنعت بیمه کشور نقش‌آفرینی مؤثرتری ایفا کند. بر همین اساس، برنامه راهبردی جدید شرکت با تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات، توسعه محصولات متناسب با نیازهای روز جامعه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تدوین شده است.

دکتر جباری با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیران و کارکنان برای تحقق اهداف تعیین‌شده تصریح کرد: موفقیت در اجرای این برنامه نیازمند مشارکت فعال همه مدیران، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کارکنان، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر دانش و حرکت در چارچوب حکمرانی حرفه‌ای و آینده‌نگر است.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه مهم‌ترین محورهای برنامه چهار ساله شرکت را توسعه سهم بازار، اصلاح و بهبود ترکیب پرتفوی بیمه‌ای، افزایش سودآوری و ارتقای توانگری مالی، توسعه خدمات فناورانه و دیجیتال، چابک‌سازی فرآیندهای عملیاتی، تقویت شبکه فروش و نمایندگان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت مشتریان عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت حرکت صنعت بیمه به سمت نوآوری، توسعه خدمات الکترونیکی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: تحول دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین یکی از ارکان مهم برنامه راهبردی بیمه ایران است که می‌تواند سرعت ارائه خدمات، شفافیت فرآیندها و رضایت بیمه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

گفتنی است؛ در ابتدای این نشست، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران ارشد شرکت دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نظرات کارشناسی خود را درباره موضوعات مختلف مطرح کردند.

همچنین بررسی روند اجرای برنامه‌های جاری، ارتقای عملکرد شعب، توسعه خدمات بیمه‌ای، بهبود فرآیندهای عملیاتی، مدیریت ریسک، تقویت شبکه نمایندگان و افزایش بهره‌وری از جمله محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این چهاردهمین نشست شورای مدیران شرکت سهامی بیمه ایران بود.

شایان ذکر است؛ حاضران در نشست ضمن تأکید بر ضرورت همدلی، هماهنگی و انسجام سازمانی، اجرای مؤثر برنامه‌های تحول‌آفرین و حرکت هدفمند در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده تا سال ۱۴۰۷ را از اولویت‌های اصلی شرکت برشمردند.

چهاردهمین نشست شورای مدیران بیمه ایران در فضایی تعاملی و تخصصی برگزار شد و در پایان، تصمیمات لازم برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و تسریع در تحقق اهداف راهبردی شرکت اتخاذ شد؛ اهدافی که تحقق آن‌ها می‌تواند نقش بیمه ایران را در توسعه صنعت بیمه کشور و ارائه خدمات گسترده‌تر به بیمه‌گذاران بیش از پیش تقویت کند.

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