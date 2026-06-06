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تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین

تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین
کد خبر : 1795502
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مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین تا پایان روز یکشنبه 17 خردادماه 1405 تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان شرکت در طرح خودروهای وارداتی تا پایان روز یکشنبه 17 خردادماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تامین وجه ودیعه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت یا سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir اقدام کنند.

این گزارش حاکی است، فعال سازی حساب وکالتی برای این دوره از ثبت نام خودروهای وارداتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

 

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