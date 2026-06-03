پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم
مدیرعامل بانک ملت در پیامی، فرارسیدن عید سعید غدیرخم را به تمامی مسلمانان جهان و به ویژه ملت شریف ایران تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام از واقعه غدیر خم به عنوان نقطه تلاقی نبوت و امامت و روز اعلام ولایت حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در راستای اعتلای اسلام و روشن نگه داشتن چراغ انسانیت، عدالت و معنویت نام برد و گفت: غدیر واقعه ای مهم و تاریخی در تاریخ اسلام و روز نزول باران رحمت الهی بر گلزار جان های تشنه است و زنده نگهداشتن این واقعه بزرگ، به معنای زنده نگهداشتن حق طلبی و عدالت خواهی و پاسداشت ارزش های والای انسانی متأسی از دین مبین اسلام است.
وی اظهار امیدواری کرد که خداوند متعال تمامی مسلمانان به ویژه هموطنان عزیز کشورمان را از متمسکین راستین به ولایت حضرت امیرالمومنین علی(ع) قرار دهد و سیره آن امام همام در تمامی ابعاد زندگی همه جاری و ساری باشد.