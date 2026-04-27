امکان مشاهده باجه های عصر بانک ملت در سامانه نقشه ملت
کد خبر : 1778660
از ابتدای سال جاری امکان مشاهده شعب دارای باجه عصر بانک ملت در سامانه نقشه ملت فراهم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس آخرین به روزرسانی انجام شده روی سامانه نقشه ملت، علاوه بر امکان جست و جوی شعب و واحدهای ریالی و ارزی بانک، دستگاه های خودپرداز و همچنین آگاهی از شعب کشیک، مشتریان می توانند شعب دارای باجه عصر را نیز در این سامانه مشاهده کنند.
بر این اساس، مشتریان بانک ملت می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.map.bankmellat.ir از امکانات سامانه نقشه ملت بهره مند شوند.