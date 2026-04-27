فناوری یک مزیت رقابتی نیست، بلکه یک ضرورت است

به گزارش ایلنا؛ علیرضا طلایی، نایب رئیس و عضو هیئت‌ مدیره و سهامدار "گروه توسعه تجارت طلایی" با مدرک تحصیلی کارشناسی برق و قدرت، فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد. ایشان به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و سهامداران کلیدی «گروه توسعه تجارت طلایی»، نقش مؤثری در شکل‌گیری ساختار شرکت و هدایت راهبردهای توسعه‌ای مجموعه ایفاء کرده‌اند و از مدیران تأثیرگذار در مسیر رشد این گروه محسوب می‌شوند. همچنین مهندس علیرضا طلایی با تجربه مدیریتی و نگاه راهبردی، در کنار نقش نائب رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه تجارت طلایی، در شرکت‌های زیرمجموعه طلایی‌سازه، اروین خودرو ماهان، بهینه‌سازی ناوگان پایتخت، طلاییران موتور، ویستینو، ناوگان صنعت ایرانیان و وب سایت نوسازین نیز به عنوان مشاور عالی مدیریت و ناظر راهبردی فعالیت دارند و نقش مؤثری در انسجام و توسعه ساختاری مجموعه ایفاء می‌کنند.

در ادامه گفتگوی خبرگزاری ایلنا را با علیرضا طلایی می‌خوانید؛

مسیر حرفه‌ای شما چگونه شکل گرفت؟

مسیر کاری بنده با حضور عملی در صنعت و یادگیری مستمر آغاز شد. همیشه اعتقاد داشتم رشد واقعی از دل تجربه میدانی و مواجهه با چالش‌ها شکل می‌گیرد. تلاش کردم تصمیم‌هایم مبتنی بر تحلیل و شناخت واقعی بازار باشد، نه واکنش‌های هیجانی.

بزرگ‌ترین چالش مدیریتی شما چه بوده است؟

مدیریت در شرایط نوسانات اقتصادی همواره چالش‌برانگیز است. حفظ ثبات سازمان، مدیریت ریسک و تقویت روحیه تیم در چنین شرایطی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌محور است. بنده بحران را فرصتی برای بازنگری و بهینه‌سازی ساختار می‌دانم.

سبک مدیریتی شما چگونه تعریف می‌شود؟

بنده به مدیریت مشارکتی اعتقاد دارم. تصمیم نهایی با مدیر است، اما تصمیم پخته حاصل هم‌فکری و تحلیل جمعی است. شفافیت، پاسخگویی و انضباط سازمانی اصولی هستند که در مدیریت خود به آن‌ها پایبندم.

مهم‌ترین اصل در تصمیم‌گیری‌های کلان چیست؟

توانایی تصمیم‌گیری در شرایط ابهام. مدیر باید در بحران آرامش خود را حفظ کند، داده‌ها را دقیق تحلیل کند و مسئولیت کامل تصمیم‌هایش را بپذیرد.

نقش شما در هیئت‌مدیره گروه توسعه تجارت طلایی چیست؟

به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و سهامدار، نقش بنده بیشتر در حوزه هدایت راهبردی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان و هم‌راستاسازی اهداف عملیاتی با استراتژی هلدینگ تعریف می‌شود. تمرکز ما بر ایجاد انسجام ساختاری و رشد پایدار مجموعه است.

نگاه شما به آینده صنعت چیست؟

صنعت به سمت شفافیت بیشتر، ساختارمند شدن و استفاده گسترده از فناوری حرکت می‌کند. آینده متعلق به مجموعه‌هایی است که بتوانند خود را با تحولات اقتصادی و دیجیتال هماهنگ کنند.

چه موضوعی شما را از سایر مدیران متمایز می‌کند؟

تمرکز بر نتیجه همراه با حفظ چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای و ارج نهادن به منابع انسانی. من معتقدم موفقیت بدون اعتبار، پایدار نخواهد بود.

نقش فناوری را در توسعه کسب‌وکار چگونه می‌بینید؟

فناوری دیگر یک مزیت رقابتی نیست، بلکه یک ضرورت است. سازمان‌هایی که سیستم‌سازی و دیجیتال‌محوری را جدی نگیرند، در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

رابطه شما با نیروی انسانی چگونه تعریف می‌شود؟

بنده نیروی انسانی را سرمایه اصلی سازمان می‌دانم. ایجاد فضای حرفه‌ای، احترام متقابل و فرصت رشد برای کارکنان، یکی از اولویت‌های مدیریتی من است.

مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد یک مجموعه چیست؟

پایداری مالی، رضایت ذی‌نفعان و اعتبار برند سه شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد هستند. رشد واقعی زمانی محقق می‌شود که این سه عنصر هم‌زمان تقویت شوند.

اگر بخواهید خودتان را در سه کلمه توصیف کنید؟

متعهد، تحلیل‌محور و نتیجه‌گرا.

چه عاملی بیشترین تأثیر را در موفقیت گروه توسعه تجارت طلایی داشته است؟

انسجام مدیریتی و نگاه بلندمدت. تصمیم‌های کوتاه‌مدت ممکن است سودآور باشند، اما ما همواره پایداری را اولویت قرار داده‌ایم.

در شرایط بحران چگونه تصمیم می‌گیرید؟

ابتدا اطلاعات کامل جمع‌آوری می‌کنم، سناریوهای مختلف را بررسی می‌کنم و تصمیمی را انتخاب می‌کنم که کمترین ریسک و بیشترین ثبات بلندمدت را داشته باشد.

چه پیامی برای فعالان اقتصادی دارید؟

ثبات فکری، صبر استراتژیک و پایبندی به چارچوب‌های قانونی سه اصل اساسی در فضای اقتصادی امروز هستند.

بزرگ‌ترین انگیزه شما برای ادامه مسیر چیست؟

دیدن رشد ساختاری مجموعه و اثرگذاری مثبت آن در صنعت و اقتصاد کشور.

نقش شما در شرکت طلایی سازه چگونه تعریف می‌شود؟

در شرکت طلایی سازه، نقش بنده بیشتر در حوزه هدایت راهبردی پروژه‌ها، نظارت بر ساختار اجرایی و هم‌راستاسازی اهداف پروژه‌ها با سیاست‌های کلان گروه تعریف می‌شود. تمرکز ما بر ایجاد پروژه‌هایی است که علاوه بر سودآوری، از استانداردهای کیفی و مهندسی بالایی برخوردار باشند.

چه رویکردی را در مدیریت پروژه‌های ساختمانی دنبال می‌کنید؟

رویکرد ما مبتنی بر مدیریت سیستماتیک پروژه است. از مرحله مطالعات اولیه و امکان‌سنجی تا اجرا و تحویل، تمامی فرآیندها باید ساختارمند، مستند و قابل ارزیابی باشند. معتقدم ساخت‌وساز بدون سیستم، پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

چه تفاوتی میان یک پروژه ساختمانی معمولی و یک پروژه حرفه‌ای وجود دارد؟

پروژه حرفه‌ای صرفاً به اتمام فیزیکی سازه محدود نمی‌شود. مدیریت زمان، کنترل کیفیت، رعایت استانداردهای فنی، ایمنی کارگاه، شفافیت مالی و مستندسازی دقیق از شاخص‌های یک پروژه حرفه‌ای هستند. نظم اجرایی مهم‌ترین تمایز است.

نقش کنترل کیفیت در پروژه‌های طلایی سازه چگونه تعریف شده است؟

کنترل کیفیت برای ما یک مرحله جداگانه نیست؛ بخشی از فرآیند اجراست. نظارت فنی مستمر، بررسی تطابق با نقشه‌ها و استانداردهای مهندسی و پایش دقیق اجرا از اصول بنیادین ماست.

در انتخاب پیمانکاران و تأمین‌کنندگان چه شاخص‌هایی برای شما اولویت دارد؟

تعهد حرفه‌ای، سابقه اجرایی، توان فنی و انضباط مالی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب هستند. همکاری بلندمدت تنها با مجموعه‌هایی شکل می‌گیرد که پایبند به کیفیت و زمان‌بندی باشند.

فناوری چه نقشی در پروژه‌های طلایی سازه دارد؟

استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت پروژه، سیستم‌های کنترل پیشرفت، مستندسازی دیجیتال و حرکت به سمت هوشمندسازی ساختمان‌ها بخشی از برنامه توسعه‌ای ماست. فناوری در ساخت‌وساز امروز یک الزام است.

نگاه شما به آینده صنعت ساخت‌وساز چیست؟

آینده این صنعت به سمت تخصص‌گرایی، استانداردسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت می‌کند. شرکت‌هایی موفق خواهند بود که ساختار سازمانی منسجم، مدیریت علمی و نگاه بلندمدت داشته باشند.

اگر بخواهید فلسفه مدیریتی خود را در حوزه ساخت‌وساز در یک جمله بیان کنید؟

کیفیت پایدار، نتیجه مدیریت منظم و مسئولانه است.

نقش شما در شرکت اروین خودرو ماهان (کد ۱۴۲۴) چیست؟

نقش فعال و راهبردی. در فرآیندهای اجرایی، نظارت دقیق بر عملکرد عملیاتی، کنترل استانداردهای ایمنی و پایش شاخص‌های مدیریتی فعالیت دارم.

تمرکز اصلی در این مجموعه بر نظارت بر اجرای صحیح فرآیند اسقاط خودرو،کنترل انطباق با الزامات قانونی و زیست‌محیطی، بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی، مدیریت ریسک‌های اجرایی و ارتقای بهره‌وری تجهیزات و نیروی انسانی است.

مهم‌ترین چالش در مدیریت یک مرکز اسقاط خودرو چیست؟

حفظ تعادل میان سرعت عملیات و رعایت کامل استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی. اسقاط خودرو فرآیندی صنعتی است و نیازمند دقت بالا در اجراست.

چه اقداماتی برای بهبود بهره‌وری در مرکز اسقاط انجام داده‌اید؟

سیستم‌سازی فرآیندها، تعریف شاخص‌های عملکرد (KPI) و نظارت مستمر بر بهره‌وری تجهیزات و نیروی انسانی. معتقدم بدون اندازه‌گیری، مدیریت امکان‌پذیر نیست.

چگونه از انطباق فعالیت‌ها با ضوابط قانونی اطمینان حاصل می‌کنید؟

با پایش مستمر، مستندسازی دقیق و هماهنگی کامل با الزامات قانونی. رعایت چارچوب‌های قانونی برای ما خط قرمز است.

نگاه شما به آینده صنعت اسقاط خودرو چیست؟

این صنعت به سمت حرفه‌ای‌تر شدن و فناوری‌محور شدن حرکت می‌کند. مراکزی موفق خواهند بود که ساختار منظم، تجهیزات استاندارد و مدیریت دقیق داشته باشند.

چه تفاوتی میان یک مرکز اسقاط معمولی و یک مرکز حرفه‌ای وجود دارد؟

مرکز حرفه‌ای فقط خودرو تخریب نمی‌کند؛ فرآیند را مدیریت می‌کند. از پذیرش تا بازیافت، همه چیز باید سیستماتیک، مستند و قابل ارزیابی باشد.

نقش شما در ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی مرکز چیست؟

تلاش کرده‌ایم مدیریت ضایعات، تفکیک قطعات و کنترل آلودگی را در بالاترین سطح ممکن اجرا کنیم. مسئولیت زیست‌محیطی بخشی از تعهد حرفه‌ای ماست.

چه شاخصی برای ارزیابی عملکرد اروین خودرو ماهان مهم‌تر است؟

پایداری عملکرد، رضایت ذی‌نفعان و انطباق کامل با ضوابط قانونی.

چه موضوعی باعث شد تا حضور شما در اروین خودرو ماهان تأثیرگذار باشد؟

تمرکز بر نظم سازمانی، انضباط اجرایی و پایش مستمر عملکرد. معتقدم مدیریت یعنی حضور فعال و مسئولیت‌پذیری مداوم.

انتهای پیام/