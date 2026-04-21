تخصیص اعتبار ویژه ۳۰۰ میلیون ریالی به کادر درمان کشور از سوی بانک ملت

بانک ملت با هدف قدردانی و بزرگداشت خدمات کارکنان کادر درمان کشور، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح اختصاص اعتبار ۳۰۰ میلیون ریالی را با تمرکز بر خدمات دیجیتال و از طریق سامانه دیما، شعبه دیجیتال این بانک کلید زد.

به گزارش ایلنا به نقل از این اعتبار که برای خرید کالا و مایحتاج عمومی از فروشگاه‌های طرف قرارداد به معرفی شدگان وزارتخانه مذکور اختصاص یافته، بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک و به‌صورت کاملاً غیرحضوری از طریق برنامه کاربردی «دیما» قابل دریافت است.

کاربران می توانند با مراجعه به اپلیکیشن دیما (قابل دریافت از پورتال بانک ملت، بازار و مایکت)، ضمن مشاهده فهرست فروشگاه‌های طرف قرارداد- که به صورت مستمر در حال گسترش و افزایش است- نسبت به دریافت اعتبار خود اقدام و پس از مصرف آن مراتب را طی شش ماه باز پرداخت کنند.

پیش‌بینی می شود با اجرای این طرح، امکان بهره‌مندی حدود ۳۰۰ هزار نفر از متخصصان و کارکنان کادر درمان کشور فراهم شود.

