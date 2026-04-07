معاون اول رئیس جمهور در بخش خبری ۲۰:۳۰ اعلام کرد؛

بیمه ایران مرجع ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات بیمه‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از حملات اخیر، اعلام کرد: این موضوع از برنامه‌های جدی دولت در حمایت از شهروندان و بازسازی سریع خسارات است.

 

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محمدرضا عارف با اشاره به نقش بیمه‌ها در تسریع روند رسیدگی به خسارات، تصریح کرد: بیمه ایران به عنوان مرجع رسمی ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده تعیین شده و فرآیند بررسی و پرداخت خسارت با سرعت و دقت دنبال خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، خسارت‌های جزئی خودروها تا سقف ۳۰ میلیون تومان با اتکا به مستندات اولیه ارائه‌شده از سوی نهادهای مدیریت بحران شهرداری‌ها و استانداری‌ها، بدون نیاز به تکمیل مراحل طولانی کارشناسی، پرداخت می‌شود تا روند جبران خسارت برای مردم تسهیل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند با توسعه زیرساخت‌های بیمه‌ای و تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، فرآیند حمایت از مردم در شرایط بحران را به شکلی مؤثر و قابل اتکا به انجام برساند.

 

