به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محمدرضا عارف با اشاره به نقش بیمه‌ها در تسریع روند رسیدگی به خسارات، تصریح کرد: بیمه ایران به عنوان مرجع رسمی ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده تعیین شده و فرآیند بررسی و پرداخت خسارت با سرعت و دقت دنبال خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، خسارت‌های جزئی خودروها تا سقف ۳۰ میلیون تومان با اتکا به مستندات اولیه ارائه‌شده از سوی نهادهای مدیریت بحران شهرداری‌ها و استانداری‌ها، بدون نیاز به تکمیل مراحل طولانی کارشناسی، پرداخت می‌شود تا روند جبران خسارت برای مردم تسهیل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند با توسعه زیرساخت‌های بیمه‌ای و تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، فرآیند حمایت از مردم در شرایط بحران را به شکلی مؤثر و قابل اتکا به انجام برساند.

