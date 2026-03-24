بیمه ایران، بانی صنعت حامی ملت

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این مرکز با هدف رسیدگی سریع و تخصصی به کلیه امور بیمه‌گذاران بیمه ایران، نقشی کلیدی در ارائه خدمات جامع و اطمینان‌بخش ایفا می‌کند.

مرکز تماس بیمه ایران با شماره تماس ۰۹۶۶۸ و با ظرفیت پاسخگویی به حدود ۲۰۰۰ تماس روزانه، طیف وسیعی از نیازهای ارتباطی مشتریان را پوشش داده و آماده ارائه مشاوره و خدمات در تمامی رشته‌های بیمه‌ای است.

کارشناسان مجرب این مرکز نیز با دانش تخصصی و دلسوزی، پاسخگوی سوالات و نیازهای هموطنان گرامی در سراسر کشور هستند.

شایان ذکر است؛ این قابلیت خدمت‌رسانی شبانه‌روزی، نشان‌دهنده تعهد عمیق بیمه ایران به استمرار ارائه خدمات، حتی در ایام تعطیل و مناسبت‌های خاص است.

بدین ترتیب، بیمه‌گذاران گرامی می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با اطمینان از دریافت پشتیبانی سریع و تخصصی، امور بیمه‌ای خود را پیگیری نمایند.

گفتنی است؛ گسترده‌ترین شبکه ارتباطی صنعت بیمه که مرکز تماس بیمه ایران ستون فقرات آن محسوب می‌شود، امکان دسترسی آسان و سریع به اطلاعات و خدمات را فراهم آورده و تجربه کاربری مطلوب و اطمینان‌بخشی را برای ذینفعان رقم می‌زند.

بیمه ایران با اتکا به این زیرساخت قدرتمند و شبکه گسترده نمایندگان، اثبات می‌کند که "بانی صنعت و حامی ملت" است و همواره در کنار شهروندان، برای آرامش و امنیت خاطر آنان گام برمی‌دارد.

