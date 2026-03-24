بیمه ایران، بانی صنعت حامی ملت

کد خبر : 1775729
شرکت سهامی بیمه ایران بنیان‌گذار صنعت بیمه در کشور و حامی همیشگی ملت ایران، با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین و گسترده‌ترین شبکه ارتباطی در صنعت بیمه، خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خود را در مرکز تماس جامع این شرکت با سه شیفت کاری فعال، به صورت مستمر ادامه می‌دهد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این مرکز با هدف رسیدگی سریع و تخصصی به کلیه امور بیمه‌گذاران بیمه ایران، نقشی کلیدی در ارائه خدمات جامع و اطمینان‌بخش ایفا می‌کند.

مرکز تماس بیمه ایران با شماره تماس ۰۹۶۶۸ و با ظرفیت پاسخگویی به حدود ۲۰۰۰ تماس روزانه، طیف وسیعی از نیازهای ارتباطی مشتریان را پوشش داده و آماده ارائه مشاوره و خدمات در تمامی رشته‌های بیمه‌ای است.

کارشناسان مجرب این مرکز نیز با دانش تخصصی و دلسوزی، پاسخگوی سوالات و نیازهای هموطنان گرامی در سراسر کشور هستند. 

شایان ذکر است؛ این قابلیت خدمت‌رسانی شبانه‌روزی، نشان‌دهنده تعهد عمیق بیمه ایران به استمرار ارائه خدمات، حتی در ایام تعطیل و مناسبت‌های خاص است.

بدین ترتیب، بیمه‌گذاران گرامی می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با اطمینان از دریافت پشتیبانی سریع و تخصصی، امور بیمه‌ای خود را پیگیری نمایند.

گفتنی است؛ گسترده‌ترین شبکه ارتباطی صنعت بیمه که مرکز تماس بیمه ایران ستون فقرات آن محسوب می‌شود، امکان دسترسی آسان و سریع به اطلاعات و خدمات را فراهم آورده و تجربه کاربری مطلوب و اطمینان‌بخشی را برای ذینفعان رقم می‌زند.

بیمه ایران با اتکا به این زیرساخت قدرتمند و شبکه گسترده نمایندگان، اثبات می‌کند که "بانی صنعت و حامی ملت" است و همواره در کنار شهروندان، برای آرامش و امنیت خاطر آنان گام برمی‌دارد.

 

