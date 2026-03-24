به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، در راستای تقویت نظارت‌های اداری و اطمینان از تداوم مطلوب خدمت‌رسانی در ایام تعطیلات نوروزی، علیرضا آقارحیمی مدیر حراست و بازرسی شرکت با حضور در ساختمان‌های ستاد، تهران شمال و تهران مرکز از بخش‌های مختلف این واحدها بازدید کرد.

او در جریان این بازدید ضمن تبریک آغاز سال نو به کارکنان و نیروهای کادر نگهبانی، با حضور در محل استقرار همکاران با آنان گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های موجود قرار گرفت و به‌منظور تسریع در رسیدگی به امور جاری و بهبود روندهای اجرایی، دستورات لازم صادر شد.

آقارحیمی با اشاره به استمرار ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروزی گفت: رسیدگی به پرونده‌های خسارت در این ایام بدون وقفه ادامه داشته و واحدهای مختلف شرکت با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به بیمه‌گزاران هستند. در این میان، نیروهای حراست نیز با حضور فعال، بر حفظ نظم و استمرار فرآیند خدمت‌رسانی نظارت دارند.

مدیر حراست و بازرسی بیمه معلم افزود: ارزیابی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد سطح ارائه خدمات در واحدهای مورد بازدید مطلوب بوده و فعالیت‌های اجرایی با نظم و پیوستگی در حال انجام است. همچنین فرآیند تکمیل و مختومه‌سازی پرونده‌های خسارت با هدف صیانت از حقوق بیمهگزاران و ذی‌نفعان با جدیت دنبال می‌شود.