ارزیابی میدانی روند خدمترسانی بیمه معلم در آغاز سال ۱۴۰۵
روند ارائه خدمات در ساختمانهای ستاد، تهران شمال و تهران مرکز شرکت بیمه معلم در نخستین روزهای کاری سال ۱۴۰۵ با حضور مدیر حراست و بازرسی این شرکت بهصورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، در راستای تقویت نظارتهای اداری و اطمینان از تداوم مطلوب خدمترسانی در ایام تعطیلات نوروزی، علیرضا آقارحیمی مدیر حراست و بازرسی شرکت با حضور در ساختمانهای ستاد، تهران شمال و تهران مرکز از بخشهای مختلف این واحدها بازدید کرد.
او در جریان این بازدید ضمن تبریک آغاز سال نو به کارکنان و نیروهای کادر نگهبانی، با حضور در محل استقرار همکاران با آنان گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغهها و چالشهای موجود قرار گرفت و بهمنظور تسریع در رسیدگی به امور جاری و بهبود روندهای اجرایی، دستورات لازم صادر شد.
آقارحیمی با اشاره به استمرار ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروزی گفت: رسیدگی به پروندههای خسارت در این ایام بدون وقفه ادامه داشته و واحدهای مختلف شرکت با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به بیمهگزاران هستند. در این میان، نیروهای حراست نیز با حضور فعال، بر حفظ نظم و استمرار فرآیند خدمترسانی نظارت دارند.
مدیر حراست و بازرسی بیمه معلم افزود: ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد سطح ارائه خدمات در واحدهای مورد بازدید مطلوب بوده و فعالیتهای اجرایی با نظم و پیوستگی در حال انجام است. همچنین فرآیند تکمیل و مختومهسازی پروندههای خسارت با هدف صیانت از حقوق بیمهگزاران و ذینفعان با جدیت دنبال میشود.