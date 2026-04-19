در قالب طرح برنا؛ بانک ملت به کسب و کارها 10 میلیارد تومان تسهیلات می دهد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، جامعه هدف این طرح تمامی دارندگان حساب جاری صاحب کسب و کار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است که در قالب آن امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش تا سقف 100 میلیارد ریال برای متقاضیان فراهم شده است.

بر اساس این گزارش، اعطای تسهیلات سرمایه درگردش برای صاحبان کسب و کار حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری نزد بانک ملت، امکان دریافت تسهیلات سرمایه درگردش تا سقف 100 میلیارد ریال، حداکثر تا 220 درصد معدل حساب سه ماهه، اعطای تسهیلات با نرخ 23 درصد، امکان انتخاب دوره بازپرداخت 6،3 و 12 ماهه از سوی مشتری در بخش تولید و کشاورزی و امکان انتخاب دوره بازپرداخت 3 و 6 ماهه از سوی مشتری در بخش بازرگانی و خدمات از جمله مزایای طرح برنای بانک ملت است.

بر اساس این گزارش، تاریخ شروع اعطای تسهیلات در قالب طرح برنا در بانک ملت ابتدای اردیبهشت ماه سال 1405 و تاریخ پایان طرح پایان شهریور ماه امسال خواهد بود.

افزایش حداقل دو برابری معدل سه ماهه حساب جاری در زمان درخواست تسهیلات نسبت به معدل سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1404 و رعایت افزایش معدل سه ماهه به میزان حداقل یک میلیارد ریال از جمله شرایط ورود به طرح برنا است ضمن این که مشتریانی که تاریخ افتتاح حساب جاری آنان پس از تاریخ 30 دی ماه 1404 باشد بدون نیاز به رعایت افزایش دو برابری معدل و صرفاً به شرط دارا بودن حداقل معدل سه ماهه یک میلیارد ریالی، امکان ورود به طرح را خواهند داشت.

این گزارش حاکی است، متقاضیان واجد شرایط می توانند برای دریافت تسهیلات برنا به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

