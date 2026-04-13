پیام تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران از خدمات ارزشمند دکتر حامد حسینی:
شرکت معادن اسفندقه با مدیریت حامد حسینی شاهد جهشی چشمگیر در شاخصهای کلیدی بود
با پایان مسئولیت دکتر حامد حسینی در مدیریت شرکت معادن اسفندقه، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در پیامی از زحمات این مدیر توانمند تقدیر کرد.
در پیام حسین وجودی یزدی آمده است: در برههای که صنعت معدن، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت جهادی، نگاه راهبردی و عزم تحولآفرین بود، حضور دکتر حامد حسینی در رأس شرکت معادن اسفندقه، نقطه عطفی در تاریخ این مجموعه و نمونهای درخشان از مدیریت کارآمد و مسئولانه رقم زد.
مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: طی دو سال خدمت صادقانه و مدبرانه ایشان، شرکت معادن اسفندقه شاهد جهشی چشمگیر در شاخصهای کلیدی عملکرد بود؛ افزایش ۴۰ درصدی تولید و رشد ۴۲ درصدی فروش، تنها بخشی از دستاوردهای این دوره پربار است. از همه مهمتر، تقسیم سود بین سهامداران پس از 3 دهه ، رخدادی تاریخی بود که بیانگر بازگشت اعتماد ثبات و سود آوی به مجموعه معادن اسفندقه است. نایب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران همچنین افزود: دکتر حسینی با عزمی راسخ، پیگیری مطالبات معوق شرکت را در دستور کار قرار داد و با به سرانجام رساندن پروندههای حقوقی، گرههای چندینساله را گشود. حلوفصل بدهیهای شرکت به ایمیدرو و خروج حسابهای شرکت از وضعیت مسدودی پس از سالها، از دیگر اقدامات ماندگار و راهگشای ایشان بهشمار میرود؛ اقداماتی که زیربنای رشد پایدار و آیندهای روشن برای این مجموعه را فراهم ساخت.
وجودی یزدی در بخش دیگری از پیامش تاکید کرد: همچنین در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان با عملکرد جهادی در جبهه تولید و اقتصاد مقاومتی پای کار ایران بودند و اجازه ندادند شرایط سخت و بحرانی کشور خللی در روند تولید ایجاد کند. بیتردید، عملکرد درخشان ایشان تا سالها در خاطره ذینفعان و گروه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکتهای تابعه باقی خواهد ماند و ثمرات آن، در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت معدن کشور تداوم خواهد داشت.
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در بخش پایانی پیامش هم یادآور شد: اکنون، با انتخاب شایسته ایشان از سوی جناب آقای دکتر طالبی، استاندار محترم کرمان، بهعنوان مشاور امور معدنی استاندار، این امید تقویت شده است که تجربیات ارزشمند و نگاه تحولگرای ایشان، در سطحی فراتر، منشأ خدماتی بزرگتر برای استان کرمان و بخش معدن کشور باشد. در پایان، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از زحمات دکتر حامد حسینی، توفیق روزافزون ایشان را در مسئولیت جدید در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی آرزومندیم. همچنین برای مهندس رضایی در جایگاه مدیرعامل جدید شرکت معادن اسفندقه، آرزوی موفقیت داریم و امید است با تداوم مسیر هوشمندانهای که ریلگذاری شده است، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این مجموعه و بهرهمندی حداکثری استان و سهامداران باشیم.