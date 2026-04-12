پایانههای فروشگاهی بانک تجارت؛ پرداخت سریع و مطمئن
پایانههای فروشگاهی یا کارتخوانها از مهمترین ابزارهای پرداخت الکترونیکی هستند که امکان انجام سریع و امن تراکنشهای مالی را برای کسبوکارها فراهم میکنند. بانک تجارت با ارائه انواع مختلف کارتخوان، خدمات متنوعی را متناسب با نیازهای کسبوکارها ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت،انواع پوز پایانههای فروشگاهی عبارتند از:
PC‑POS | کارتخوان متصل به رایانه
mPOS | کارتخوان موبایلی
PDA‑POS | کارتخوان اندرویدی
LAN‑POS | کارتخوان شبکهای
GPRS | کارتخوان بیسیم
صاحبان کسبوکار میتوانند با توجه به شرایط و نوع فعالیت خود، مناسبترین پایانه فروشگاهی را انتخاب کرده و از خدمات پرداخت الکترونیکی بانک تجارت بهرهمند شوند.