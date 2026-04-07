آغاز پذیره نویسی اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص در بانک تجارت
فروش اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص با نرخ سود علیالحساب سالانه 25 درصد برای تامین مالی شرکت «نساجی اعلاء ریس البرز» از روز شنبه 15 فروردین ماه در شعب بانک تجارت آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مدت اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص برای تامین مالی شرکت«نساجی اعلاء ریس البرز» چهارساله و غیرقابل انتقال به غیر بوده و مقاطع پرداخت سود هرسه ماه یکبار است.
نرخ سود بازخرید قبل از سررسید 15درصد سالانه است و فروش این اوراق تا سه شنبه 25فروردین ماه در شعب بانک تجارت ادامه دارد.