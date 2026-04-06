به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، بر اساس تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر الزامات قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه مبنی بر توقف صدور و گردش تمامی چک‌های کاغذی و الزام به صدور چک به صورت الکترونیک از انتهای سال1405، از همکاران شعب بانک در سراسر کشور انتظار می‌رود ضمن راهنمایی مشتریان مبنی بر پیاده‌سازی تمهیدات فنی و تسهیل فرایندهای صدور و گردش چک های الکترونیکی، نسبت به تشویق آن‌ها به دریافت و استفاده از این چک‌ها اقدام کنند.