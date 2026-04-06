فرهنگسازی صدور چکهای الکترونیک برای مشتریان در بانک تجارت
بانک تجارت بهمنظور آشنایی بیشتر مشتریان برای صدور چکهای الکترونیک بر فرهنگسازی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت صدور این نوع چک ها در شعب تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، بر اساس تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر الزامات قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه مبنی بر توقف صدور و گردش تمامی چکهای کاغذی و الزام به صدور چک به صورت الکترونیک از انتهای سال1405، از همکاران شعب بانک در سراسر کشور انتظار میرود ضمن راهنمایی مشتریان مبنی بر پیادهسازی تمهیدات فنی و تسهیل فرایندهای صدور و گردش چک های الکترونیکی، نسبت به تشویق آنها به دریافت و استفاده از این چکها اقدام کنند.