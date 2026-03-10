خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

کد خبر : 1769490
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی عبوری ، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا در این پیام تبریک آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، این انتخاب مبارک را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی و تمامی آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید استمرار مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در پرتو هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و همدلی و تلاش آحاد ملت محقق خواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از مدیران و کارکنان گروه سرمایه‌گذاری اهداف و مجموعه‌های تابعه، ضمن اعلام تبریک و تهنیت، مراتب بیعت و وفاداری خود را با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری اعلام داشته و تأکید می‌نمایم که مجموعه اهداف همچون گذشته، در مسیر خدمت به پیشرفت اقتصادی کشور، توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و تحقق منویات معظم‌له، با تمام توان گام برخواهد داشت.

از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات و سلامتی آن رهبر فرزانه و سربلندی روزافزون ملت بزرگ ایران را مسئلت دارم.

مهدی عبوری 

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار