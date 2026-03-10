به گزارش ایلنا در این پیام تبریک آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، این انتخاب مبارک را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی و تمامی آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید استمرار مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در پرتو هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و همدلی و تلاش آحاد ملت محقق خواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از مدیران و کارکنان گروه سرمایه‌گذاری اهداف و مجموعه‌های تابعه، ضمن اعلام تبریک و تهنیت، مراتب بیعت و وفاداری خود را با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری اعلام داشته و تأکید می‌نمایم که مجموعه اهداف همچون گذشته، در مسیر خدمت به پیشرفت اقتصادی کشور، توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و تحقق منویات معظم‌له، با تمام توان گام برخواهد داشت.

از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات و سلامتی آن رهبر فرزانه و سربلندی روزافزون ملت بزرگ ایران را مسئلت دارم.

مهدی عبوری

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف

