علی جباری در بازدید از اداره کل امور نمایندگان مطرح کرد؛
بیمه ایران پیشتاز تحول در شبکه فروش و توانمندسازی نمایندگان
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران، در بازدید از اداره کل امور نمایندگان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۵۰۰ نماینده جدید به شبکه فروش این شرکت پیوستهاند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری این رویداد را یک رکورد بیسابقه در تاریخ بیمه ایران دانست و آن را نشانه حرکت رو به جلو و تمرکز بر توسعه علمی و مهارتمحور شبکه فروش عنوان کرد.
وی با بیان اینکه توسعه شبکه نمایندگی یکی از ارکان اصلی پیشرفت بیمه ایران است، گفت: اقدامات حوزه امور نمایندگان روندی مثبت و اثرگذار در سازمان ایجاد کرده و جذب نمایندگان جدید، نشاندهنده اعتماد فعالان بازار به ظرفیتها و جایگاه بیمه ایران است.
جباری افزود: بیمه ایران شبکه نمایندگی خود را بر اساس یک مدل علمی و تحلیل دادهمحور توسعه میدهد، بهطوری که تعداد و پراکندگی نمایندگان در سراسر کشور با توجه به ظرفیتهای بازار، اهداف راهبردی و نیازهای مشتریان طراحی و اجرا شود.
وی نمایندگان را ستون اصلی موفقیت و ابزار رقابت بیمه ایران در صنعت بیمه دانست و تأکید کرد: نهادینه شدن این باور در میان نمایندگان، زمینه دستیابی آنان به جایگاه واقعی و شایسته خود را فراهم میکند.
مدیرعامل بیمه ایران همچنین افزود: چابکسازی و حرفهای شدن نمایندگان یکی از اهداف کلیدی سازمان است و باید به صورت عملیاتی اجرا شود.
رئیس هیئت مدیره بیمه ایران به شرایط رقابتی بازار اشاره کرد و گفت: موفقیت در این صنعت مستلزم نهادینه شدن فرهنگ رقابت و مشتریمداری در تمام سطوح سازمان است. همکاران در سراسر کشور نه تنها کارکنان، بلکه بازیگران کلیدی یک بنگاه اقتصادی پویا هستند و نقش آنان در تحقق اهداف سازمان حیاتی است.
جباری همچنین بر اهمیت آموزش مهارتمحور شبکه نمایندگان تأکید کرد و افزود: آموزش باید ابتدا با نیازسنجی دقیق آغاز شود و پس از آن برنامههای آموزشی متناسب طراحی و اجرا گردد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی بیمه میتواند بهعنوان مرجع اصلی آموزشهای تخصصی عمل کرده و مهارتهای حرفهای نمایندگان را ارتقا دهد.
جباری در ادامه به ضرورت تقویت ارتباط دو سویه سازمان با نمایندگان اشاره کرد و گفت: این ارتباط باید نظاممند و در بستر فرآیندهای سازمانی تعریف شود تا هم اطلاعات و نیازهای نمایندگان منتقل شود و هم همافزایی و هماهنگی در اجرای راهبردهای شرکت ایجاد گردد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان تأکید کرد: توسعه علمی، توانمندسازی مهارتمحور و ایجاد ارتباط مؤثر با شبکه نمایندگان، اولویت اصلی بیمه ایران است و اجرای این برنامهها جایگاه شرکت را در بازار رقابتی تثبیت و مسیر موفقیت بلندمدت را هموار خواهد کرد.