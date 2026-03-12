بیمه ایران پیشتاز تحول در شبکه فروش و توانمندسازی نمایندگان

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری این رویداد را یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ بیمه ایران دانست و آن را نشانه حرکت رو به جلو و تمرکز بر توسعه علمی و مهارت‌محور شبکه فروش عنوان کرد.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه نمایندگی‌ یکی از ارکان اصلی پیشرفت بیمه ایران است، گفت: اقدامات حوزه امور نمایندگان روندی مثبت و اثرگذار در سازمان ایجاد کرده و جذب نمایندگان جدید، نشان‌دهنده اعتماد فعالان بازار به ظرفیت‌ها و جایگاه بیمه ایران است.

جباری افزود: بیمه ایران شبکه نمایندگی‌ خود را بر اساس یک مدل علمی و تحلیل داده‌محور توسعه می‌دهد، به‌طوری که تعداد و پراکندگی نمایندگان در سراسر کشور با توجه به ظرفیت‌های بازار، اهداف راهبردی و نیازهای مشتریان طراحی و اجرا شود.

وی نمایندگان را ستون اصلی موفقیت و ابزار رقابت بیمه ایران در صنعت بیمه دانست و تأکید کرد: نهادینه شدن این باور در میان نمایندگان، زمینه دستیابی آنان به جایگاه واقعی و شایسته خود را فراهم می‌کند.

مدیرعامل بیمه ایران همچنین افزود: چابک‌سازی و حرفه‌ای شدن نمایندگان یکی از اهداف کلیدی سازمان است و باید به صورت عملیاتی اجرا شود.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران به شرایط رقابتی بازار اشاره کرد و گفت: موفقیت در این صنعت مستلزم نهادینه شدن فرهنگ رقابت و مشتری‌مداری در تمام سطوح سازمان است. همکاران در سراسر کشور نه تنها کارکنان، بلکه بازیگران کلیدی یک بنگاه اقتصادی پویا هستند و نقش آنان در تحقق اهداف سازمان حیاتی است.

جباری همچنین بر اهمیت آموزش مهارت‌محور شبکه نمایندگان تأکید کرد و افزود: آموزش باید ابتدا با نیازسنجی دقیق آغاز شود و پس از آن برنامه‌های آموزشی متناسب طراحی و اجرا گردد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی بیمه می‌تواند به‌عنوان مرجع اصلی آموزش‌های تخصصی عمل کرده و مهارت‌های حرفه‌ای نمایندگان را ارتقا دهد.

جباری در ادامه به ضرورت تقویت ارتباط دو سویه سازمان با نمایندگان اشاره کرد و گفت: این ارتباط باید نظام‌مند و در بستر فرآیندهای سازمانی تعریف شود تا هم اطلاعات و نیازهای نمایندگان منتقل شود و هم هم‌افزایی و هماهنگی در اجرای راهبردهای شرکت ایجاد گردد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان تأکید کرد: توسعه علمی، توانمندسازی مهارت‌محور و ایجاد ارتباط مؤثر با شبکه نمایندگان، اولویت اصلی بیمه ایران است و اجرای این برنامه‌ها جایگاه شرکت را در بازار رقابتی تثبیت و مسیر موفقیت بلندمدت را هموار خواهد کرد.

انتهای پیام/