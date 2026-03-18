در جلسه هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب سال ۱۳۶۸ و همچنین در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت هزار و سی و پنج میلیارد ریال به تصویب رسید.

این تصمیم بزرگ، گامی بلند در راستای تحکیم توانگری مالی، افزایش ظرفیت پذیرش ریسک‌های کلان ملی، توسعه خدمات بیمه‌ای و تقویت نقش راهبردی بیمه ایران در پشتیبانی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ اقدامی که جایگاه بیمه ایران را به‌عنوان ستون اصلی صنعت بیمه و پشتوانه‌ای مطمئن برای مردم و فعالان اقتصادی بیش از پیش تثبیت می‌کند.

افزایش سرمایه یادشده که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام می‌شود، با توجه به اینکه متضمن اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران است، پس از تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ شده و لازم‌الاجرا خواهد شد.

این مصوبه تاریخی، افق تازه‌ای پیش روی بیمه ایران می‌گشاید تا این شرکت با پشتوانه‌ای قدرتمندتر از گذشته، در مسیر خدمت‌رسانی گسترده‌تر، صیانت از سرمایه‌های ملی و تقویت امنیت اقتصادی کشور گام بردارد و همچنان پرچمدار اعتماد در صنعت بیمه ایران باقی بماند.

