علی جباری در بازدید از شعبه شرق مطرح کرد؛
تعهد کارکنان در روزهای سخت، جلوهای از مسئولیت ملی بیمه ایران
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با قدردانی از تلاشها و تعهد کارکنان بر استمرار بیوقفه خدمترسانی به مردم در همه شرایط، بهویژه در مقاطع حساس و بحرانی کشور تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری در بازدید از شعبه شرق این شرکت با حضور در بخشهای مختلف شعبه و گفتوگو با مدیران و کارکنان از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات بیمهای و رسیدگی به امور بیمهگذاران قرار گرفت و ضمن بررسی ظرفیتها و مسائل اجرایی این شعبه بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، تسریع در پاسخگویی به مشتریان و تقویت ارتباط با بیمهگذاران تأکید کرد.
وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی و ملی بیمه ایران در قبال مردم اظهار داشت: بیمه ایران به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی ریشهدار و مورد اعتماد جامعه، همواره خود را متعهد به پشتیبانی از امنیت اقتصادی و آرامش خاطر مردم دانسته و در تمامی مقاطع، حتی در دشوارترین شرایط کشور، پرچم خدمترسانی را برافراشته نگاه داشته است.
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به شرایط خاص و روزهای بحرانی کشور افزود: در روزهایی که کشور با شرایط حساس و حتی فضای جنگی مواجه بود، کارکنان بیمه ایران در سراسر کشور با روحیهای مسئولانه و تعهدی مثالزدنی، چراغ خدمت در شعب را روشن نگه داشتند و اجازه ندادند روند ارائه خدمات بیمهای به مردم دچار وقفه شود. این سطح از مسئولیتپذیری، جلوهای روشن از تعهد ملی و سازمانی خانواده بزرگ بیمه ایران است.
جباری این روحیه مسئولیتپذیری را یکی از ارزشمندترین سرمایههای سازمانی بیمه ایران دانست و تصریح کرد: آنچه امروز بیمه ایران را به عنوان پشتوانهای مطمئن برای مردم و فعالان اقتصادی معرفی میکند، در کنار توان فنی و شبکه گسترده خدمات، سرمایه انسانی متخصص و متعهد این مجموعه است.
رئیس هیئتمدیره بیمه ایران در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی شعب در ساختار خدمترسانی شرکت گفت: شعب بیمه ایران خط مقدم ارتباط با مردم و نماد عینی اعتماد عمومی به این مجموعه هستند و کیفیت عملکرد آنها نقش تعیینکنندهای در ارتقای جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور و افزایش رضایت بیمهگذاران دارد.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شبکه گسترده نمایندگان، شناخت دقیق نیازهای بیمهای جامعه و توسعه بازار تأکید کرد و افزود: با همافزایی میان شعب، شبکه نمایندگان و ستاد، میتوان مسیر توسعه خدمات بیمهای و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را با قدرت بیشتری دنبال کرد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان این شعبه، تداوم خدمترسانی شایسته به مردم و صیانت از اعتماد بیمهگذاران را مأموریتی مشترک برای تمامی ارکان بیمه ایران دانست و بر ضرورت تقویت روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش مضاعف در مسیر اعتلای این شرکت تأکید کرد.
گفتنی است؛ در جریان این بازدید، کارکنان شعبه شرق نیز دیدگاهها، پیشنهادها و مسائل اجرایی حوزه فعالیت خود را مطرح کردند و مدیرعامل بیمه ایران دستورات لازم برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرحشده را صادر کرد.