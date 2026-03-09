بستههای معیشتی اسفندماه و بستههای ویژه ماه رمضان در کروز توزیع شد
شرکت کروز با توجه به وضعیت خاص کشور و در راستای حمایت از تمامی پرسنل خود، علاوه بر پرداخت علیالحساب حقوق اسفندماه، با توزیع بستههای معیشتی و بستههای ویژه ماه مبارک رمضان، گام دیگری در این راستا برداشته است.
شرکت کروز با توجه به شرایط ویژه کشور تلاش کرد تا در یک اقدام فوری و ظرف مدت پنج ساعت توزیع این اقلام را برای تمامی پرسنل خود به انجام برساند. این بستهها، شامل بسته معیشتی و بسته ویژه ماه مبارک رمضان است که در اختیار چهارده هزار نیروی انسانی کروز قرار گرفته است. به این امید که نوروز امسال، پیامآور پیروزی و سربلندی برای ملت ایران باشد.