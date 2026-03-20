دیدار معاون مالی و پشتیبانی بیمه معلم با مدیرکل آموزش و پرورش گیلان

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، احسن‌الله رادمهر روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در جریان سفر به گیلان با همراهی فرهاد بازیار مدیر مجتمع بیمه معلم در این استان، با نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و جمعی از معاونان این اداره کل دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست، راهکارهای بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای به فرهنگیان، افزایش رضایت‌مندی بیمه‌گزاران و تقویت همکاری‌های مشترک در این روزهای حساس کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رادمهر در ادامه این سفر، از ساختمان اداره کل آموزش و پرورش گیلان که در پی حوادث اخیر و در شرایط جنگی دچار آسیب شده بود، بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ترمیم و بازسازی آن قرار گرفت.

همچنین در جریان این سفر، نشستی با حضور مدیریت و معاونان مجتمع گیلان بیمه معلم در این استان برگزار شد که در آن، برنامه‌های توسعه همکاری با آموزش و پرورش و ارتقای خدمات بیمه‌ای متناسب با نیازهای جامعه فرهنگیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.