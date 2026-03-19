فعالیت شعب بیمه معلم در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام شد
با وجود شرایط ویژه کشور و همزمانی تعطیلات نوروز باجنگ تحمیلی علیه کشور عزیزمان ایران ، تمامی شعب بیمه معلم در سراسر کشور در ایام نوروز ۱۴۰۵ فعال بوده و به ارائه خدمات به بیمهگزاران ادامه خواهند داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، به منظور تداوم خدمترسانی به مشتریان در تعطیلات نوروزی و پاسخگویی به نیازهای بیمهای هموطنان، برنامه فعالیت شعب این شرکت در ایام نوروز اعلام شد.
تمامی شعب بیمه معلم در سراسر کشور از دوم تا دوازدهم فروردینماه فعال بوده و آماده ارائه خدمات به بیمهگزاران و مراجعان خواهند بود.
همچنین شعب بیمه معلم در روزهای تعطیل رسمی از ساعت ۹ تا ۱۲ و در روزهای کاری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
لازم به ذکر است بیمه معلم از روز شروع جنگ تحمیلی بدون وقفه از طریق شعب در سراسر کشور به ارائه خدمات پرداخته است.
با فعال بودن شعب بیمه معلم در این بازه زمانی، تلاش شده است خدمات بیمهای مورد نیاز مراجعان، بهویژه در شرایط ویژه جنگ تحمیلی و ایام سفرهای نوروزی، در اختیار بیمهگزاران قرار گیرد.