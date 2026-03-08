ارزیابی میدانی عملکرد بیمه معلم در بازدید سرزده مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با همراهی مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان در بازدیدی سرزده از شرکت بیمه معلم یکشنبه ۱۷ اسفندماه سال جاری عملکرد این شرکت را در یک هفته اخیر بررسی و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها قرار گرفتند.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم؛ این بازدید با حضور علی صادقی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و علیرضا ابراهیم‌پور مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان انجام شد و طی آن، گزارشی از وضعیت عملکرد بیمه معلم در هفته گذشته ارائه شد.  

در جریان این نشست، علی صیادزاده مدیرعامل بیمه معلم با تشریح اقدامات انجام‌شده در بازه زمانی مورد بررسی به روند خدمت‌رسانی، مدیریت تعهدات بیمه‌ای و حفظ پایداری عملیات شرکت اشاره کرد و مهم‌ترین برنامه‌ها و چالش‌های پیش‌رو را در شرایط کنونی کشور توضیح داد.  

مدیران عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان پس از استماع گزارش‌ها، بر ضرورت تداوم ارائه خدمات منظم و قابل اتکا، ارتقای بهره‌وری عملیاتی در روزهای حساس و پر تنش کشور را تأکید کردند.  

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی، افزایش نظارت مدیریتی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شد و تصمیم‌هایی در راستای بهبود فرآیندها و توسعه خدمات بیمه‌ای اتخاذ شد.

 

