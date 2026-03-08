برگزاری چهاردهمین جلسه هیات عامل و کمیته پدافند غیر عامل در بیمه معلم

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، در این نشست مهم‌ترین موضوعات جاری کشور و شرکت، روند فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت و درباره مسائل اجرایی و عملیاتی تبادل نظر شد.

علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به شرایط کنونی کشور و حوادث اخیر بر ضرورت تداوم ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌گزاران و حفظ آمادگی کامل در بخش‌های مختلف تأکید کرد و خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر میان واحدهای مختلف برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف شرکت شد.

صیادزاده بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و ارتقای کارایی فرآیندها و توجه به کیفیت خدمات‌رسانی به مشتریان در شرایط فعلی تأکید کرد و نقش همدلی و تلاش مجموعه کارکنان شرکت را در عبور از شرایط موجود کشور و استمرار فعالیت‌های مؤثر، حائز اهمیت دانست.

همچنین جلسه کمیته پدافند غیرعامل بیمه معلم برگزار شد و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی ، امور مشتریان ،وضعیت همکاران مورد بررسی قرار گرفت.