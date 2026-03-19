فطریه‌ای برای حمایت از کودکان

امسال، عید هم‌بستگی و هم‌دلی است. فطریه خود را به دست کودکان کم‌برخورداری برسانید که سهمشان از عید، کمتر از شایستگی‌شان است.

نئوبانک جهش و اپلیکیشن بانکیدو، با همکاری بانک ایران زمین و با مشارکت آموزش و پرورش و مرکز نیکوکاری مسجدالنبی، برای کمک به بیش از ۵۰۰ هزار کودک کم بضاعت در سراسر کشور گام برمی‌دارد.

در این کمپین، همه ما کنار هم جمع شده‌ایم تا با چند کلیک ساده، مبالغ فطریه را در سریع‌ترین زمان و ساده‌ترین راه ممکن، به دست کودکان کم‌برخوردار در سراسر ایران برسانیم.
گزارش کامل فعالیت‌ها: پس از پرداخت فطریه و تکمیل اقدامات لازم، گزارش کامل فعالیت‌ها در صفحه لندینگ عید فطر در وب‌سایت در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
نحوه پرداخت: برای اطلاع از شرایط، مبلغ و نحوه‌ پرداخت فطریه، به لندینگ رسمی عید فطر مراجعه کنید.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
