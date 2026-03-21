پیام محمد شریعتمداری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مناسبت نوروز و عید سعید فطر
سال ۱۴۰۴، صحنه تحولات شگرف و منحصر به‌فرد در روزگار ما بود، تحولاتی که نه تنها مسیر تاریخ ایران بلکه معادلات منطقه و نگاه جامعه جهانی به ایران و ایرانیان را دستخوش تغییر کرد.

 

حوادث توفنده این سال به درستی در زبان نخبگان و افکار عمومی سال حماسه انسجام و مقاومت ملی زینت گرفته است. 

در این سال زیباترین و پرمعناترین «اتحاد مقدس» میان ایرانی‌ها بر سر حفظ و حراست از میهن عزیز نقش بست. 

بروز و ظهور روح میهن پرستی ایرانی‌ها در پیوند با جنبش آگاهی نخبگان و تدبیر مسئولان، الگویی از قدرت سیاسی را خلق کرد که در پرتو آن، زادگاه تمدن پارسیان پارسا از گزند آتش مهیب و مغول‌وار بیگانگان رهایی یافت. 

در بی‌سابقه‌ترین مصاف و رویارویی، اردوی سلطه‌جویی طی دو تهاجم گسترده، همه ساز و برگ نظامی خویش را با سودای انهدام پایه‌های اقتدار نظام و جامعه اسلامی به میدان آورد. این تهاجم ضدانسانی به شهادت شماری از عزیزترین نخبگان نظامی، علمی، سیاسی و شهروندان بی‌گناه انجامید. 

بی‌شک، شهادت سکاندار نستوه انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تلخ‌ترین اتفاق را در خاطره جمعی ما در این سال رقم زد. 

اما عزم و اراده ایرانیان از این فقدان‌ها و چالش‌ها دو فرصت حماسی در برابر دیدگان جامعه جهانی ساخت. 

در یک سو، فرزندان جان‌برکف ملت در نیروهای مسلح با مقاومتی خیره‌کننده پروژه سلطه جبهه استکبار و صهیونیسم را ناکام گذاشت و در سوی دیگر، مجلس خبرگان با حرکتی هوشمندانه و تاریخی با انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، فرزند فرهیخته مکتب فقاهت و علم، تصویری امیدبخش از پایداری و کارآمدی ساختار نظام سیاسی ترسیم کرد. 

با الهام از روح وطن‌خواهی مردم و رزمندگان سلحشور، مهندسان و نیروهای خط مقدم تولید و صنعت در بحبوحه دو جنگ بزرگ، تلاشی جانانه را برای پایداری تولید و گردش چرخ‌های توسعه اقتصادی کشور بکار بستند. 

در سالی که آخرین روزهای آن را سپری کردیم، مدیران و سیاستگذاران این عرصه دست در دستان مصمم مهندسان و صنعتگران خلاّق در مناطق مختلف از عسلویه تا ماهشهر کوشیدند تا در سایه همگرایی و هم‌افزایی و با خلق ابتکارها وایده‌های‌نو، عوارض موج تجاوزات نظامی و تحریم‌های ظالمانه را به حداقل برسانند. 

اکنون با امید و افتخار می‌توان گفت که صنعت پتروشیمی با کارنامه شایسته، سال سخت جنگ، تحریم و تنگناهای اقتصادی را به پایان برده است. گزارش مراجع تحقیقی از جمله برآورد موسسه بین‌المللی ICIS (جهش جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به رتبه دوازدهم جهانی) و مرجع داخلی IMI (مبنی بر حفظ رتبه اول هلدینگ در میان صد شرکت داخلی ایران) بر توانایی و توفیق خانواده بزرگ ما در حفظ جایگاه این صنعت به عنوان پیشران صادرات، منبع تأمین نیازهای ارزی و نبض تولید کشور دلالت دارد. 

بی‌گمان، در سال جدید نیز، استمرار آهنگ تولید و پیشرفت در این صنعت نیازمند تلاش‌ها، اندیشه‌ها و ابتکارهای تازه است. در پیمودن مسیر فردا، سرمایه اصلی و نقطه اتکای ما همچنان استعدادهای خیل نیروهای پرشور و مصمم در جای جای ایران عزیز است و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، برای پیشبرد طرح و برنامه‌های خود در سال جدید بر ابتکارها و توانمندی فرزندان اندیشور این مرز و بوم تکیه خواهد کرد. 

در اتفاقی دل‌انگیز، حلول سال نو با عید شکوهمند اهل صیام و صلوة، تقارن یافته است. مقدم بهار سال‌نو را با این امید گرامی می‌داریم که عید پرفضیلت فطر، منشأ گشایش و رونق در زندگی ایرانیان به‌ویژه خانواده سخت‌کوش صنعت پتروشیمی باشد. 

بر خود فرض می‌بینم در این فضای عطرآگین بهار دیده‌ها و دل‌ها و پای سفره رحمت الهی، چشم اندازی از آرامش، روشنایی و رونق برای ایران عزیز و بهروزی و سعادتمندی برای همکاران سخت‌کوش آرزو کنم. 

*محمد شریعتمداری 

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس*

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
