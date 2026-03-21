پیام محمد شریعتمداری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مناسبت نوروز و عید سعید فطر

حوادث توفنده این سال به درستی در زبان نخبگان و افکار عمومی سال حماسه انسجام و مقاومت ملی زینت گرفته است.

در این سال زیباترین و پرمعناترین «اتحاد مقدس» میان ایرانی‌ها بر سر حفظ و حراست از میهن عزیز نقش بست.

بروز و ظهور روح میهن پرستی ایرانی‌ها در پیوند با جنبش آگاهی نخبگان و تدبیر مسئولان، الگویی از قدرت سیاسی را خلق کرد که در پرتو آن، زادگاه تمدن پارسیان پارسا از گزند آتش مهیب و مغول‌وار بیگانگان رهایی یافت.

در بی‌سابقه‌ترین مصاف و رویارویی، اردوی سلطه‌جویی طی دو تهاجم گسترده، همه ساز و برگ نظامی خویش را با سودای انهدام پایه‌های اقتدار نظام و جامعه اسلامی به میدان آورد. این تهاجم ضدانسانی به شهادت شماری از عزیزترین نخبگان نظامی، علمی، سیاسی و شهروندان بی‌گناه انجامید.

بی‌شک، شهادت سکاندار نستوه انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تلخ‌ترین اتفاق را در خاطره جمعی ما در این سال رقم زد.

اما عزم و اراده ایرانیان از این فقدان‌ها و چالش‌ها دو فرصت حماسی در برابر دیدگان جامعه جهانی ساخت.

در یک سو، فرزندان جان‌برکف ملت در نیروهای مسلح با مقاومتی خیره‌کننده پروژه سلطه جبهه استکبار و صهیونیسم را ناکام گذاشت و در سوی دیگر، مجلس خبرگان با حرکتی هوشمندانه و تاریخی با انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، فرزند فرهیخته مکتب فقاهت و علم، تصویری امیدبخش از پایداری و کارآمدی ساختار نظام سیاسی ترسیم کرد.

با الهام از روح وطن‌خواهی مردم و رزمندگان سلحشور، مهندسان و نیروهای خط مقدم تولید و صنعت در بحبوحه دو جنگ بزرگ، تلاشی جانانه را برای پایداری تولید و گردش چرخ‌های توسعه اقتصادی کشور بکار بستند.

در سالی که آخرین روزهای آن را سپری کردیم، مدیران و سیاستگذاران این عرصه دست در دستان مصمم مهندسان و صنعتگران خلاّق در مناطق مختلف از عسلویه تا ماهشهر کوشیدند تا در سایه همگرایی و هم‌افزایی و با خلق ابتکارها وایده‌های‌نو، عوارض موج تجاوزات نظامی و تحریم‌های ظالمانه را به حداقل برسانند.

اکنون با امید و افتخار می‌توان گفت که صنعت پتروشیمی با کارنامه شایسته، سال سخت جنگ، تحریم و تنگناهای اقتصادی را به پایان برده است. گزارش مراجع تحقیقی از جمله برآورد موسسه بین‌المللی ICIS (جهش جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به رتبه دوازدهم جهانی) و مرجع داخلی IMI (مبنی بر حفظ رتبه اول هلدینگ در میان صد شرکت داخلی ایران) بر توانایی و توفیق خانواده بزرگ ما در حفظ جایگاه این صنعت به عنوان پیشران صادرات، منبع تأمین نیازهای ارزی و نبض تولید کشور دلالت دارد.

بی‌گمان، در سال جدید نیز، استمرار آهنگ تولید و پیشرفت در این صنعت نیازمند تلاش‌ها، اندیشه‌ها و ابتکارهای تازه است. در پیمودن مسیر فردا، سرمایه اصلی و نقطه اتکای ما همچنان استعدادهای خیل نیروهای پرشور و مصمم در جای جای ایران عزیز است و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، برای پیشبرد طرح و برنامه‌های خود در سال جدید بر ابتکارها و توانمندی فرزندان اندیشور این مرز و بوم تکیه خواهد کرد.

در اتفاقی دل‌انگیز، حلول سال نو با عید شکوهمند اهل صیام و صلوة، تقارن یافته است. مقدم بهار سال‌نو را با این امید گرامی می‌داریم که عید پرفضیلت فطر، منشأ گشایش و رونق در زندگی ایرانیان به‌ویژه خانواده سخت‌کوش صنعت پتروشیمی باشد.

بر خود فرض می‌بینم در این فضای عطرآگین بهار دیده‌ها و دل‌ها و پای سفره رحمت الهی، چشم اندازی از آرامش، روشنایی و رونق برای ایران عزیز و بهروزی و سعادتمندی برای همکاران سخت‌کوش آرزو کنم.

*محمد شریعتمداری

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس*

