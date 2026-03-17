به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، در روزهای پایانی سال که مجموعه شعب این بانک با همدلی، هم‌افزایی و حضور فعال از طریق تمامی شعب در حال خدمت‌رسانی به مشتریان هستند، مدیران بانک تجارت در تهران و سایر استان‌ها با بازدیدهای مستمر، شرایط را از نزدیک مورد نظارت و پیگیری قرار می‌دهند.

در این نظارت‌های میدانی، مدیران بانک تجارت ضمن خسته نباشید به همکاران حاضر در محل کار و گفت‌وگو با مشتریان بر ضرورت ارائه بهترین خدمات به مراجعه‌کنندگان تاکید دارند. این بازدیدهای سرزده در روزهای پایانی سال به‌خصوص در شرایط ویژه کشور با هدف همراهی و حمایت از کارکنان و البته عموم مردم و مشتریان در دستور کار قرار گرفته است تا اهمیت استمرار خدمات بانکی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

