تجارت در مسیر خدمت؛
خدمترسانی 100 درصد شعب بانک تجارت در سراسر کشور ادامه دارد
مدیران بانک تجارت در سراسر کشور در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی در شبکه شعب بانک با مشتریان و همکاران دیدار و گفتوگو کردند و از نزدیک، روند خدمترسانی را مورد بررسی قراردادند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، در روزهای پایانی سال که مجموعه شعب این بانک با همدلی، همافزایی و حضور فعال از طریق تمامی شعب در حال خدمترسانی به مشتریان هستند، مدیران بانک تجارت در تهران و سایر استانها با بازدیدهای مستمر، شرایط را از نزدیک مورد نظارت و پیگیری قرار میدهند.
در این نظارتهای میدانی، مدیران بانک تجارت ضمن خسته نباشید به همکاران حاضر در محل کار و گفتوگو با مشتریان بر ضرورت ارائه بهترین خدمات به مراجعهکنندگان تاکید دارند.
این بازدیدهای سرزده در روزهای پایانی سال بهخصوص در شرایط ویژه کشور با هدف همراهی و حمایت از کارکنان و البته عموم مردم و مشتریان در دستور کار قرار گرفته است تا اهمیت استمرار خدمات بانکی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.