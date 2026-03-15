شعب بانک تجارت بهصورت صددرصد در تهران و تمامی استانها در خدمت مشتریان هستند
بهمنظور رفاه مردم، تمامی شعب بانک تجارت در تهران و سایر استانهای کشور از دوشنبه تا پایان هفته جاری (۲۸ اسفند) بهصورت صددرصدی در خدمت مشتریان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، تمامی شعب بانک تجارت در تهران و شهرستانها و همچنین واحدهای ارزی بانک تجارت، از روز دوشنبه 25 اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ (پنجشنبه تا ساعت 12:30) فعالیت خواهند داشت.
مشتریان میتوانند برای کاهش مراجعات حضوری سرویسهایی همچون انتقال وجه، مدیریت چک، پرداخت قبض، دریافت شارژ و گردش حساب را بهصورت غیرحضوری و برخط از طریق همراه بانک تجارت، باجت و بانکداری اینترنتی دریافت کنند.
همچنین کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان هستند.