به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، تمامی شعب بانک تجارت در تهران و شهرستان‌ها و همچنین واحد‌های ارزی بانک تجارت، از روز دوشنبه 25 اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ (پنجشنبه تا ساعت 12:30) فعالیت خواهند داشت.

مشتریان می‌توانند برای کاهش مراجعات حضوری سرویس‌هایی همچون انتقال وجه، مدیریت چک، پرداخت قبض، دریافت شارژ و گردش حساب را به‌صورت غیرحضوری و برخط از طریق همراه بانک تجارت، باجت و بانکداری اینترنتی دریافت کنند.

همچنین کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان هستند.