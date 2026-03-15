به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این بانک به‌عنوان رهبر بازار در ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، با وجود شرایط ناشی از تحولات و حوادث اخیر جنگ، تمامی تعهدات خود را در سررسیدهای مقرر انجام داده است. بر این اساس، مبالغ مربوط به برات‌های الکترونیکی به صورت کامل به حساب ذی‌نفعان واریز شده تا هیچ‌گونه خللی در فرآیند تأمین مالی صنایع کشور ایجاد نشود.

‌آمارها نشان می‌دهد در روزهای سپری شده، تسویه مبالغ مذکور در قالب بسته‌های خدماتی متنوع این بانک از جمله «تأمین‌نو» (ویژه شرکت‌های بزرگ)، «بورس‌نو» (مخصوص توزیع‌کنندگان)، «صنف‌نو» (ویژه فعالان بورس کالا) و «کسب‌نو» (مربوط به کسب‌وکارهای خرد) با موفقیت عملیاتی شده است.

‌تداوم این خدمات در وضعیت حساس کنونی، نشان‌دهنده تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال و توانمندی عملیاتی بانک تجارت در حفظ پایداری زنجیره‌های تولید و تجارت کشور است. این رویکرد نقش به‌سزایی در حفظ اعتماد مشتریان و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

‌بانک تجارت در سال‌های اخیر با تمرکز بر محصولات نوآورانه و توسعه بسترهای نوین، جایگاه خود را به عنوان بازیگر اصلی تأمین مالی زنجیره‌ای در نظام بانکی تثبیت کرده و توانسته است نقش مؤثری در تسهیل گردش نقدینگی و پشتیبانی از بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری ایفا نماید.