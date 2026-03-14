به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، تمامی شعب این بانک در شهرستان‌ها در حال ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند تا با توجه به افزایش مراجعات مشتریان در هفته آخر سال، خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه انجام شود.

کارکنان شعب و ستادهای پشتیبان در بخش‌های مختلف عملیاتی با حضور در محل کار، امور بانکی مشتریان از جمله عملیات مالی، پاسخگویی به درخواست‌ها و ارائه خدمات حضوری را با حداکثر توان و طبق روال جاری انجام می‌دهند.

در همین راستا، مدیران ارشد بانک تجارت نیز با حضور میدانی در تعدادی از شعب فعال شهرستان‌ها، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی قرار گرفته و ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مشتریان، مسائل و نیازهای احتمالی شعب را بررسی می‌کنند.

این بازدیدها با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، پشتیبانی از کارکنان شعب و اطمینان از تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مشتریان در شرایط کنونی و روزهای پایانی سال انجام می‌شود.