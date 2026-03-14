به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، با توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش نیاز مشتریان به خدمات بانکی در روزهای پایانی سال، شعب کشیک بانک تجارت در تهران و البرز به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به مراجعان هستند تا امور بانکی مشتریان با کمترین چالش و بدون وقفه انجام شود.

مدیران ارشد بانک تجارت با حضور در شعب کشیک و فعال، ضمن بررسی روند ارائه خدمات، با کارکنان و مشتریان گفت‌وگو کرده و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی قرار می‌گیرند.

این بازدیدهای میدانی با هدف حمایت از کارکنان، بررسی میدانی شرایط خدمت‌رسانی و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به مشتریان انجام می‌شود؛ به‌ویژه در روزهایی که به دلیل شرایط خاص کشور و افزایش مراجعات پایان سال، اهمیت استمرار خدمات بانکی بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.

بانک تجارت با تأکید بر مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود تلاش دارد در تمامی شرایط خدمات بانکی پایدار و مطمئن را در اختیار مشتریان قرار دهد و با فعال نگه داشتن شعب کشیک، پاسخگوی نیازهای بانکی شهروندان در استان‌های تهران و البرز باشد.

ضمنا لیست شعب کشیک بانک تجارت در تهران و البرز در روزهای یکشنبه 24 اسفندماه تا سه‌شنبه 26 اسفندماه، ذیل این خبر قابل مشاهده است.