نظارت میدانی مدیران بر تداوم خدمت‌رسانی شعب کشیک بانک تجارت در تهران و البرز

همزمان با روزهای پایانی سال و افزایش مراجعات مردمی در آستانه نوروز، شعب کشیک بانک تجارت در استان‌های تهران و البرز با آمادگی کامل به مشتریان خدمات بانکی ارائه می‌کنند و مدیران ارشد این بانک از جمله حسینی دولت آبادی عضو هیات مدیره بانک تجارت نیز با حضور در این شعب، روند خدمت‌رسانی را از نزدیک مورد نظارت و پیگیری قرار می‌دهند.

به گزارش ایلنا به  نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، با توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش نیاز مشتریان به خدمات بانکی در روزهای پایانی سال، شعب کشیک بانک تجارت در تهران و البرز به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به مراجعان هستند تا امور بانکی مشتریان با کمترین چالش و بدون وقفه انجام شود.

مدیران ارشد بانک تجارت با حضور در شعب کشیک و فعال، ضمن بررسی روند ارائه خدمات، با کارکنان و مشتریان گفت‌وگو کرده و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی قرار می‌گیرند.

این بازدیدهای میدانی با هدف حمایت از کارکنان، بررسی میدانی شرایط خدمت‌رسانی و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به مشتریان انجام می‌شود؛ به‌ویژه در روزهایی که به دلیل شرایط خاص کشور و افزایش مراجعات پایان سال، اهمیت استمرار خدمات بانکی بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.

بانک تجارت با تأکید بر مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود تلاش دارد در تمامی شرایط خدمات بانکی پایدار و مطمئن را در اختیار مشتریان قرار دهد و با فعال نگه داشتن شعب کشیک، پاسخگوی نیازهای بانکی شهروندان در استان‌های تهران و البرز باشد.

ضمنا لیست شعب کشیک بانک تجارت در تهران و البرز در روزهای یکشنبه 24 اسفندماه تا سه‌شنبه 26 اسفندماه، ذیل این خبر قابل مشاهده است.

