شعب کشیک بانک تجارت در تهران و تمامی شعب سایر استانها در خدمت مشتریان هستند
بهمنظور رفاه مردم، شعب کشیک بانک تجارت در تهران و تمامی شعب سایر استانهای کشور از شنبه تا پایان هفته جاری (۲۸ اسفند) در خدمت مشتریان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، حسب اطلاعیه استانداری تهران و ابلاغ شورای هماهنگی بانکها، شعب کشیک بانک تجارت در استان تهران و همچنین تمامی واحدهای ارزی بانک تجارت در تهران، یکشنبه 24 اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ فعالیت خواهند داشت.
در سایر استانها نیز تمامی شعب بانک تجارت در خدمت مراجعه کنندگان خواهند بود و واحدهای ستادی نیز با ظرفیت مورد نیاز فعال هستند.
مشتریان میتوانند سرویسهایی همچون انتقال وجه، مدیریت چک، پرداخت قبض، دریافت شارژ و گردش حساب را بهصورت غیرحضوری و برخط از طریق همراه بانک، باجت و بانکداری اینترنتی بانک تجارت دریافت کنند.
همچنین کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان هستند.
لیست شعب کشیک بانک تجارت در تهران برای روز یکشنبه 24 اسفندماه، ذیل این خبر قابل مشاهده است.
