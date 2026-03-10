بازدیدهای مستمر و روزانه مدیرعامل و مدیران بانک ملت از شعب و واحدهای ستادی /تاکید بر ارائه خدمات مطلوب بانکی به مشتریان
مدیرعامل بانک ملت در ادامه بازدیدهای مستمر و روزانه خود با هدف نظارت بر نحوه سرویس دهی شعب کشیک و واحدهای ستادی، بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و تلاش برای افزایش رضایتمندی و ایجاد آرامش خاطر در آنان در شرایط خاص کنونی تاکید کرد.
وی همچنین با قدردانی از تمامی کارکنان بانک ملت به دلیل حضور مستمر در محل خدمت در ایام جنگ تحمیلی و تلاش آنان برای ارائه خدمات بانکی به ملت شریف ایران، بازدیدهای مستمر مدیران بانک در مناطق و استان ها و تلاش برای تقویت شعب و سامانه ها را موجب دلگرمی و آرامش خاطر دانست و افزود: باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم تا مردم در این شرایط خاص، دغدغه ای از بابت دریافت خدمات بانکی نداشته باشند.
مدیرعامل بانک ملت در روزهای گذشته نیز از شعب مستقل مرکزی، نارنجستان و گلستان پاسداران، اداره کل زیرساخت و نرم افزار و شرکت های بهسازان و به پرداخت و سایت پشتیبان نارنجستان و همچنین برخی ادارات و واحدهای پشتیبان بانک ملت بازدید کرده و از نزدیک در جریان خدمات دهی این واحدها به مردم و مشتریان قرار گرفت.