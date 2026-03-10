بازدیدهای مستمر و روزانه مدیرعامل و مدیران بانک ملت از شعب و واحدهای ستادی /تاکید بر ارائه خدمات مطلوب بانکی به مشتریان

مدیرعامل بانک ملت در ادامه بازدیدهای مستمر و روزانه خود با هدف نظارت بر نحوه سرویس دهی شعب کشیک و واحدهای ستادی، بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و تلاش برای افزایش رضایتمندی و ایجاد آرامش خاطر در آنان در شرایط خاص کنونی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در بازدید از شعب بهار جنوبی، میدان فاطمی، پروین اعتصامی، میدان آرژانتین، کیوان، نازی آباد، خیابان آزادی، دانشگاه تهران و همچنین شرکت زیرساخت خدمات امن تراکنشی، مدیریت شعب ظفر، دفتر مدیریت مشتریان و مرکز تحول دیجیتال بانک ملت با اشاره به شرایط ویژه کشور ناشی از جنگ تحمیلی، تسریع در خدمات دهی و افزایش کیفیت خدمات بانکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شرایط کنونی، حفظ رضایت و آرامش خاطر مردم و مشتریان از جمله مهم ترین وظایف واحدهای مختلف بانک است که این مهم با ارائه به موقع و سریع و همچنین باکیفیت خدمات بانکی قابل دستیابی است.

وی همچنین با قدردانی از تمامی کارکنان بانک ملت به دلیل حضور مستمر در محل خدمت در ایام جنگ تحمیلی و تلاش آنان برای ارائه خدمات بانکی به ملت شریف ایران، بازدیدهای مستمر مدیران بانک در مناطق و استان ها و تلاش برای تقویت شعب و سامانه ها را موجب دلگرمی و آرامش خاطر دانست و افزود: باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم تا مردم در این شرایط خاص، دغدغه ای از بابت دریافت خدمات بانکی نداشته باشند.

مدیرعامل بانک ملت در روزهای گذشته نیز از شعب مستقل مرکزی، نارنجستان و گلستان پاسداران، اداره کل زیرساخت و نرم افزار و شرکت های بهسازان و به پرداخت و سایت پشتیبان نارنجستان و همچنین برخی ادارات و واحدهای پشتیبان بانک ملت بازدید کرده و از نزدیک در جریان خدمات دهی این واحدها به مردم و مشتریان قرار گرفت.

 

