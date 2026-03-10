پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت انتخاب مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
مدیرعامل بانک تجارت با صدور پیامی ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت رهبر فقید و فرزانه انقلاب اسلامی، انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) از سوی مجلس خبرگان رهبری را به محضر شریف حضرت ولیعصر (عج) و ملت بزرگ ایران اسلامی تبریک گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهْلِها(نساء۵۸)
در ایام ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و مقارن با لیالی عزیز قدر و ایامی که ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی از یکسو در سوگ رهبر فقید انقلاب و از سوی دیگر در سنگر دفاع مقدس و سرافرازانه در برابر متجاوزان جنایتکار قرار دارد، انتخاب مبارک و شایسته حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) بهعنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری را به محضر شریف حضرت ولیعصر (عج) و ملت بزرگ ایران تبریک عرض مینمایم.
بی تردید این انتخاب مبارک تحت عنایات خاصه حضرت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه) نویدبخش تداوم اقتدار، وحدت ملی و شکوفایی بیش از پیش میهن عزیزمان خواهد بود.
همکاران بانک تجارت بهعنوان سربازان سنگر اقتصادی کشور، با عزمی راسخ و با نصبالعین قرار دادن رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، تمام توان تخصصی و تعهد ایمانی خود را در جهت اعتلای شاخصهای اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و سربلندی ایران عزیز به کار خواهند بست.
هادی اخلاقی فیض آثار
مدیرعامل بانک تجارت