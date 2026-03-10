پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت انتخاب مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

‌بسم الله الرحمن الرحیم

‌إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهْلِها(نساء۵۸)

‌در ایام ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و مقارن با لیالی عزیز قدر و ایامی که ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی از یک‌سو در سوگ رهبر فقید انقلاب و از سوی دیگر در سنگر دفاع مقدس و سرافرازانه در برابر متجاوزان جنایتکار قرار دارد، انتخاب مبارک و شایسته حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری را به محضر شریف حضرت ولی‌عصر (عج) و ملت بزرگ ایران تبریک عرض می‌نمایم.

بی تردید این انتخاب مبارک تحت عنایات خاصه حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) نویدبخش تداوم اقتدار، وحدت ملی و شکوفایی بیش از پیش میهن عزیزمان خواهد بود.

همکاران بانک تجارت به‌عنوان سربازان سنگر اقتصادی کشور، با عزمی راسخ‌ و با نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، تمام توان تخصصی و تعهد ایمانی خود را در جهت اعتلای شاخص‌های اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و سربلندی ایران عزیز به کار خواهند بست.

هادی اخلاقی فیض آثار

مدیرعامل بانک تجارت