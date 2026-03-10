تاکید قائم مقام مدیرعامل بر تداوم خدمت‌رسانی به مشتریان در بازدید از معاونت استان‌ها و شبکه فروش

قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت در بازدید از معاونت استان‌ها و شبکه فروش، ضمن قدردانی از تلاش و همدلی کارکنان این معاونت در پشتیبانی از شعب و مناطق در شرایط جنگی فعلی، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مشتریان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، علی کی‌لانی با حضور در معاونت استان‌ها و شبکه فروش از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در راستای پشتیبانی از شعب و مناطق قرار گرفت.

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک تجارت در این بازدید با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور، تلاش‌ها و همراهی کارکنان این معاونت در حفظ پایداری خدمات و پشتیبانی از شعب را قابل تقدیر دانست و بر اهمیت استمرار ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ همدلی و هم‌افزایی همکاران صف و ستاد در تهران و سایر استان‌ها تاکید کرد.

در ادامه گودرزی معاون مدیرعامل در امور استان‌ها و شبکه فروش و همچنین آهنگر و حسین‌زاده مدیران امور نواحی مرکز و شمال کشور گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مربوطه ارائه کردند و به تشریح فعالیت‌ها و روند پشتیبانی از شعب و شبکه فروش پرداختند.

اخبار مرتبط
