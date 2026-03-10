به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، علی کی‌لانی با حضور در معاونت استان‌ها و شبکه فروش از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در راستای پشتیبانی از شعب و مناطق قرار گرفت.

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک تجارت در این بازدید با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور، تلاش‌ها و همراهی کارکنان این معاونت در حفظ پایداری خدمات و پشتیبانی از شعب را قابل تقدیر دانست و بر اهمیت استمرار ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ همدلی و هم‌افزایی همکاران صف و ستاد در تهران و سایر استان‌ها تاکید کرد.

در ادامه گودرزی معاون مدیرعامل در امور استان‌ها و شبکه فروش و همچنین آهنگر و حسین‌زاده مدیران امور نواحی مرکز و شمال کشور گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مربوطه ارائه کردند و به تشریح فعالیت‌ها و روند پشتیبانی از شعب و شبکه فروش پرداختند.