خدمت بانک تجارت به مشتریان با حداکثر کیفیت ادامه دارد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در بازدید از مدیریت امور حراست و شعب مستقل مرکزی، میرعماد و دریای نور ضمن بررسی آخرین وضعیت عملکرد این مدیریت و همچنین شعب مورد اشاره، با آشتیانی مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و همچنین رئیس و کارکنان این شعب دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اهمیت تأمین نیازهای مختلف مراجعان و مشتریان در شرایط کنونی گفت: تمام تلاش بانک تجارت در شرایط جنگ تحمیلی حفظ کیفیت و پایداری خدمت‌رسانی در کنار رعایت مسائل امنیتی و سلامت همکاران و مشتریان است و انتظار داریم شعب کشیک تهران و سراسر کشور با تمام ظرفیت تلاش کنند تا رضایتمندی مشتریان به نحو مطلوب فراهم شود.

دکتر اخلاقی همچنین بر ضرورت پشتیبانی مطلوب واحدهای ستادی از شعب تاکید کرد و گفت: همکاران بخش ستاد و پشتیبانی نیز در روزهای اخیر همواره سعی داشته‌اند روند خدمت‌رسانی حضوری و غیرحضوری به مشتریان بدون وقفه ادامه یابد و انتظار می‌رود بانک تجارت از این برهه سخت نیز مانند شرایط مشابه پیش از این، با سربلندی خارج شود.