اعلام بیعت کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا؛ شرکت پتروشیمی تبریز با انتشار بیانیه‌ای با حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران بیعت کرد. متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه بَراتم دادند

شرکت پتروشیمی تبریز ضمن ادای احترام به سالار شهیدان انقلاب اسلامی و سید الشهدای منتظران، حضرت آیت‌ الله‌ العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله سره) و جمعی از رزمندگان رشید و هم میهنان عزیز که در جریان تجاوز ددمنشانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به کیان ایران اسلامی به فیض عظیم شهدات رسیدند، انتخاب حضرت آیت‌ الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس خبرگان رهبری، به مردم شریف ایران تبریک عرض می‌نماید.

در آستانه عبور از نیم قرن حیات انقلاب و نظام مردم سالاری دینی، و در شرایطی که میهن عزیزمان همچنان با حملات و تجاوز نظامی مواجه است، حمایت همه جانبه ملت سرافراز ایران از این تصمیم به هنگام و انقلابی، ضامن اتحاد و انسجام ملی و استقلال و تمامیت سرزمینی خواهد بود.

شرکت پتروشیمی تبریز و کلیه کارکنان و مدیران آن، با اعلام بیعت با سومین رهبری انقلاب اسلامی، عهد خود را برای پیشبرد منافع ملی و تحقق آرمان و اهداف عالیه جمهوری اسلامی تجدید می‌نماید.

شرکت پتروشیمی تبریز

انتهای پیام/