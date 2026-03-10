همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از پشت خط تا قلب سازمان؛ حضور مدیرعامل بیمه ایران در مرکز پاسخگویی

به گزارش ایلنا؛ علی جباری رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از مرکز تماس این شرکت با کارشناسان این بخش گفت‌وگو کرد و از تلاش‌های آنان برای پاسخگویی دقیق، سریع و مسئولانه به درخواست‌ها و پرسش‌های مردم قدردانی کرد.

وی در جریان این بازدید در کنار کارشناسان مرکز تماس قرار گرفت و ضمن پیگیری روند رسیدگی به تماس‌های ورودی، به صورت مستقیم به برخی تماس‌های بیمه‌گذاران پاسخ داد و به پرسش‌ها و مسائل آنان رسیدگی کرد؛ اقدامی که با هدف تأکید بر فرهنگ مشتری‌مداری در بیمه ایران انجام شد.

مدیرعامل بیمه ایران در این دیدار بر اهمیت پاسخگویی شایسته، تکریم بیمه‌گذاران و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی با مردم نیز تأکید کرد.

مرکز تماس بیمه ایران با شماره ۰۹۶۶۸ به عنوان یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ارتباطی این شرکت با مردم، نقش مؤثری در ارائه مشاوره، راهنمایی و رسیدگی به درخواست‌های بیمه‌ای ایفا می‌کند.

حجم ویدیو: 7.55M | مدت زمان ویدیو: 00:00:48
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمونه گیری در منزل