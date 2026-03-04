بازدید مدیرعامل بانک ملت از روند خدمت رسانی به مشتریان در شعب و واحدهای ستادی بانک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت: در این بازدیدها که در طول هفته جاری و به صورت روزانه انجام پذیرفت، فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت از کارکنان به جهت حضور مستمر در محل کار و ارائه خدمات به مشتریان و ملت شریف ایران قدردانی کرد و تلاش و تمرکز مضاعف برای تداوم خدمات با کیفیت و متناسب با نیازهای مشتریان را یک ضرورت در شرایط جنگی دانست.

مدیرعامل و هیات همراه همچنین از برخی واحدهای ستادی و پشتیبان نیز بازدید کردند.

براساس این گزارش، علاوه بر فعالیت شبانه روزی سامانه های غیرحضوری بانک ملت، شعب منتخب بانک نیز در سراسر کشور به صورت کشیک در حال خدمت رسانی به مشتریان هستند.

