پیام تسلیت مدیرعامل بانک ملت در پی شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی
مدیر عامل بانک ملت در پیامی شهادت ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنه ای (قدس سره) را به ملت شریف ایران و تمام آزادگان جهان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت: فرشید فرخ نژاد در این پیام، شهادت را پاداش مجاهدت خالصانه و ایستادگی مقام معظم رهبری در برابر دشمنان این سرزمین خواند و افزود: ایشان عمر با برکت خویش را وقف اعتلای پرچم اسلام و سربلندی کشور عزیزمان ساختند و پاداش این ایستادگی را با نوشیدن شهد شیرین شهادت دریافت کردند.
فرخ نژاد با تسلیت این ضایعه بزرگ به ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان، به نمایندگی از مجموعه بزرگ بانک ملت، اظهار امیدواری کرد که تأسی به سیره زندگی، ایمان راسخ و تفکرات عمیق آن رهبر فرزانه، روشنگر راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان و پیروزی نهایی در مقابل دشمنان سفاک ایران اسلامی باشد.