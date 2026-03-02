پیام تسلیت مدیرعامل بانک ملت در پی شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت: فرشید فرخ نژاد در این پیام، شهادت را پاداش مجاهدت خالصانه و ایستادگی مقام معظم رهبری در برابر دشمنان این سرزمین خواند و افزود: ایشان عمر با برکت خویش را وقف اعتلای پرچم اسلام و سربلندی کشور عزیزمان ساختند و پاداش این ایستادگی را با نوشیدن شهد شیرین شهادت دریافت کردند.

فرخ نژاد با تسلیت این ضایعه بزرگ به ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان، به نمایندگی از مجموعه بزرگ بانک ملت، اظهار امیدواری کرد که تأسی به سیره زندگی، ایمان راسخ و تفکرات عمیق آن رهبر فرزانه، روشنگر راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان و پیروزی نهایی در مقابل دشمنان سفاک ایران اسلامی باشد.

