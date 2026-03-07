فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز شنبه ۱۶ اسفند ماه اعلام شد
شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس تصمیم بانک مرکزی ج.ا.ا و اعلام شورای هماهنگی بانکها مبنی بر فعالیت بانکها در ایام تعطیل عمومی، شعب منتخب بانک رفاه کارگران در این روز از ساعت 8:00 الی 12:00دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه میدهند.
از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.
فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.