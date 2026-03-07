فعالیت شعب بانک ملی ایران در روز شنبه به صورت کشیک
شعب کشیک بانک ملی ایران در روز شنبه ۱6 اسفند ماه نیز به صورت کشیک به مردم و مشتریان گرامی خدمت رسانی می کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شعب منتخب این بانک در روزهای مذکور طبق روال روزهای گذشته همچنان آماده خدمت رسانی به امور بانکی و ضروری تمامی مشتریان و مردم گرامی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر هستند.
بانک ملی ایران از تمامی مردم درخواست می کند برای حفظ جان و سلامت خود از خدمات بر خط این بانک (سامانه بام و اپلیکیشن بله) به صورت ۲۴ ساعته برای امور بانکی خود استفاده کنند و از ترددهای غیر ضروری پرهیز نمایند.
لازم به ذکر است جهت اطلاع از شعب کشیک در روزهای آتی کانال اطلاع رسانی بانک ملی ایران در بله (@bankmelli1307)را دنبال کنید.