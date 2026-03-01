پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پی شهادت مظلومانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی
دکتر اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی پیامی عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) را تسلیت عرض می نمایم.
ایشان که عمر بابرکت خویش را در مسیر صیانت از آرمانهای اصیل اسلامی و هدایت کشتی امت در طوفانهای سهمگین سپری نمودند، سرانجام به آرزوی دیرینه خود دست یافته و به خیل عظیم شهیدان و یاران صدیق امام راحل (ره) پیوستند. بیشک فقدان این شخصیت برجسته و استوانه استوار فقاهت و سیاست، ضایعهای جبرانناپذیر برای ایران اسلامی و جبهه جهانی مقاومت است.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران، این مصیبت جانکاه را به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، ملت شریف و بصیر ایران و تمامی پیروان مکتب اهل بیت (علیهمالسلام) تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن مجاهد نستوه، علو درجات مسئلت مینمایم.
اسماعیل لله گانی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران