پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی بانک ها در پی اعلام شهادت رهبر انقلاب اسلامی

« سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ»

شهادت جانگداز رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(قدس سره)؛ آن اسوه تقوا، صلابت و مقاومت به دست دولت جنایت‌کار آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی، ملت ایران و مسلمانان جهان را در سوگ و اندوه فرو برد.

ایشان ۳۷ سال سکاندار کشتی پرتلاطم جمهوری اسلامی در سخت ترین امواج حادثه‌ها بودند و با شجاعت و بصیرتی نافذ، بیرق سرخ انقلاب را که از امام خمینی (ره) به امانت ستاندند، بر قله‌های افتخار و شرف برافراشتند.

بی‌تردید در دوران زعامت‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی(قدس سره) فصل درخشانی‌ از حکمرانی در تاریخ انقلاب و ایران رقم خورد و از ایران عزیز سد محکمی در برابر طاغوت و استکبار جهانی ساخته شد.

در این دوران، رشد و پیشرفت‌های بزرگ علمی و صنعتی بسیاری که در سایه تنگناهای تحریم و فشارهای اقتصادی، به وجود آمد؛ زیربنای عظیم تمدن اسلامی را فراهم آورد و با شکوفایی و بلوغ آن فصل جدیدی از تاریخ ایران رقم زده شد.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء، ملت غیور ایران و همه کارکنان نظام بانکی تسلیت عرض می‌ نمایم.

ابوالفضل نجارزاده

رئیس شورای هماهنگی بانک ها