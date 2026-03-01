پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی بانک ها در پی اعلام شهادت رهبر انقلاب اسلامی
ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل بانک ملی ایران درپی اعلام شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تسلیتی بدین شرح صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
« سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ»
شهادت جانگداز رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(قدس سره)؛ آن اسوه تقوا، صلابت و مقاومت به دست دولت جنایتکار آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی، ملت ایران و مسلمانان جهان را در سوگ و اندوه فرو برد.
ایشان ۳۷ سال سکاندار کشتی پرتلاطم جمهوری اسلامی در سخت ترین امواج حادثهها بودند و با شجاعت و بصیرتی نافذ، بیرق سرخ انقلاب را که از امام خمینی (ره) به امانت ستاندند، بر قلههای افتخار و شرف برافراشتند.
بیتردید در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی(قدس سره) فصل درخشانی از حکمرانی در تاریخ انقلاب و ایران رقم خورد و از ایران عزیز سد محکمی در برابر طاغوت و استکبار جهانی ساخته شد.
در این دوران، رشد و پیشرفتهای بزرگ علمی و صنعتی بسیاری که در سایه تنگناهای تحریم و فشارهای اقتصادی، به وجود آمد؛ زیربنای عظیم تمدن اسلامی را فراهم آورد و با شکوفایی و بلوغ آن فصل جدیدی از تاریخ ایران رقم زده شد.
اینجانب این ضایعه بزرگ را به حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء، ملت غیور ایران و همه کارکنان نظام بانکی تسلیت عرض می نمایم.
ابوالفضل نجارزاده
رئیس شورای هماهنگی بانک ها