به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با اعلام این خبر اظهار داشت: بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت بیمه‌ای دولتی کشور، خود را متعهد می‌داند که تحت هر شرایطی، پایداری و استمرار خدمات گسترده بیمه‌ای را برای تأمین امنیت خاطر آحاد جامعه حفظ کند. فعال‌سازی پوشش خطر جنگ، تصمیمی مسئولانه و ملی در راستای حمایت از سرمایه‌های مردم، خانواده‌ها و فعالان اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به اینکه ارائه پوشش خطر جنگ در بسیاری از بازارهای بیمه‌ای جهان امری غیرمتعارف و همراه با محدودیت‌های جدی است، افزود: بیمه ایران با اتکا به توانگری مالی، پشتوانه تخصصی و شبکه سراسری شعب و نمایندگی‌ها، این امکان را فراهم کرده است تا هم‌وطنان بتوانند در رشته‌های مختلف از جمله بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی و بیمه‌نامه کشتی و شناورها از پوشش خطر جنگ بهره‌مند شوند. این اقدام جلوه‌ای روشن از تعهد حرفه‌ای و اجتماعی شرکت در قبال ملت ایران است.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه با تأکید ویژه بر استمرار خدمت‌رسانی در سراسر کشور تصریح کرد: خدمت‌رسانی به مشتریان و مردم در تمامی شعب، واحدها و شبکه گسترده نمایندگی‌های بیمه ایران در اقصی نقاط کشور بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد.

دکتر علی جباری در ادامه تصریح کرد: خانواده بزرگ بیمه‌ ایران در ستاد و استان‌ها با روحیه‌ای مسئولانه و ملی، متعهد به ادامه خدمات بی‌نظیر به بیمه‌گذاران هستند و این تعهد امروز به‌صورت کاملاً مشهود در روند صدور بیمه‌نامه‌ها، رسیدگی به خسارات و پاسخگویی مستمر به مردم قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه صنعت بیمه نقشی بنیادین در تقویت تاب‌آوری اقتصادی جامعه ایفا می‌کند، خاطرنشان کرد: حفاظت از دارایی‌های خانوارها، صیانت از وسایل نقلیه شخصی، حمایت از منازل مسکونی و پشتیبانی از حمل و نقل دریایی کشور، بخشی از رسالت حرفه‌ای ما در شرایط حساس است. بیمه ایران با فعال‌سازی این پوشش‌ها، بار دیگر نشان داد که در روزهای دشوار نیز در کنار مردم ایستاده و امنیت اقتصادی را مکمل امنیت ملی می‌داند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم که بیمه ایران با تمام ظرفیت و توان خود، خدمات بیمه‌ای را به‌صورت پایدار، منظم و بی‌وقفه ارائه خواهد داد و همچون گذشته، حامی منافع بیمه‌گذاران و همراه مردم شریف ایران خواهد بود.

