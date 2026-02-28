خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حساب وکالتی بانک تجارت ؛ راهکاری آسان برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی
کد خبر : 1757004
لینک کوتاه کپی شد.

دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از روز شنبه 9 اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان روز دوشنبه 11 اسفند ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود در بانک تجارت از این فرصت بهر‌ه‌مند شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، امکان خرید خودروهای وارداتی تویوتا و هیوندای فعال شده و علاقه‌مندان به خرید این خودروها می‌توانند با مسدودسازی 500 میلیون تومان به‌علاوه 20 هزار تومان حداقل موجودی در حساب خود، در کمتر از یک دقیقه نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.

برای وکالتی کردن حساب‌های تجارت و خرید خودروهای وارداتی، تنها کافی‌ست از طریق سامانه حساب‌های وکالتی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir/vekalati سریع و ساده حساب خود را وکالتی کرده و سپس سایر مراحل را از طریق سامانه یکپارچه دنبال کنید.

شعب بانک تجارت در سراسر کشور نیز پذیرای مشتریانی هستند که تمایل به وکالتی کردن حساب خود به‌صورت حضوری دارند.

مدل‌های قابل ارائه در این نوبت از فروش خودروهای وارداتی به شرح زیر هستند:

Toyota corolla cross newface, Toyota camry hybrid, Toyota RAV4 , Hyundai ELANTRA

برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره 1554 تماس گرفته و یا از طریق سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.tejaratbank.ir و همچنین مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور اقدام کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل